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Черчесов поблагодарил за профессионализм завершившего карьеру в сборной России Фернандеса

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 15:41
Спорт
Черчесов поблагодарил за профессионализм завершившего карьеру в сборной России Фернандеса
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Москва, 13 сентября. Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение защитника Марио Фернандеса завершить карьеру в национальной команде в 30 лет.

Станислав Черчесов, под руководством которого Марио Фернандес выступал в составе сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020, в интервью изданию «Чемпионат» отметил, что защитник приносил «огромную» пользу национальной команде. Наставник подчеркнул, что игрок ЦСКА абсолютно заслуженно выходил в основном составе.

«Со своей стороны мы можем только поблагодарить Фернандеса за его самоотдачу и профессионализм, которые он демонстрировал на поле в футболке сборной России, и пожелать здоровья, а также успешного выступления за ЦСКА», — заключил Черчесов.

Фернандес выступал за сборную России с 2017 года. Защитник провел 33 официальных матча за национальную команду. Его последней игрой стала встреча квалификации ЧМ-2022 с Хорватией.

Ранее РФС сообщил о решении Фернандеса завершить карьеру в сборной России. Защитник признался, что хочет сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА.

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