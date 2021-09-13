Черчесов поблагодарил за профессионализм завершившего карьеру в сборной России Фернандеса

Москва, 13 сентября. Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение защитника Марио Фернандеса завершить карьеру в национальной команде в 30 лет.

Станислав Черчесов, под руководством которого Марио Фернандес выступал в составе сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020, в интервью изданию «Чемпионат» отметил, что защитник приносил «огромную» пользу национальной команде. Наставник подчеркнул, что игрок ЦСКА абсолютно заслуженно выходил в основном составе.

«Со своей стороны мы можем только поблагодарить Фернандеса за его самоотдачу и профессионализм, которые он демонстрировал на поле в футболке сборной России, и пожелать здоровья, а также успешного выступления за ЦСКА», — заключил Черчесов.

Фернандес выступал за сборную России с 2017 года. Защитник провел 33 официальных матча за национальную команду. Его последней игрой стала встреча квалификации ЧМ-2022 с Хорватией.

Ранее РФС сообщил о решении Фернандеса завершить карьеру в сборной России. Защитник признался, что хочет сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА.