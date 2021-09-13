МакSим дважды пережила остановку сердца во время искусственной комы

Москва, 13 сентября. Певица МакSим почти два месяца провела в искусственной коме. За это время у звезды дважды останавливалось сердце, но врачи каждый раз вытаскивали ее с того света.

Исполнительница дала первое интервью после продолжительной болезни и рассказала о своем состоянии во время медикаментозной комы. По словам МакSим, она оказалась «по ту сторону», которую может назвать другой реальностью, но никак не сном. Артистка призналась, что постоянно чувствовала себя будто в полете. Однажды, вспоминает МакSим, она услышала голос своего духовника, отца Луки уверяющего, что «дорога на небеса ей пока закрыта».

«Никакой сон так не запоминается и не производит такое впечатление. Он был настолько осознанный», — подчеркнула МакSим, рассказывая в интервью Ксении Собчако своих впечатлениях от пережитого.

Позже певица сопоставила свои видения во время комы с тем, что происходило в реальной жизни. Оказалось, что звезда пережила две остановки сердца. Врачи в буквальном смысле вытаскивали ее с того света. Спасти МакSим помог аппарат ЭКМО, который отвечал за работу ее внутренних органов и насыщал кровь кислородом. Во время беседы с Собчак артистка показала шрамы, оставшиеся у нее после ЭКМО и ИВЛ.