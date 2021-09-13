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Путин 14 сентября встретится с руководством «Единой России» и правительством

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 15:24
Политика
Путин 14 сентября встретится с руководством «Единой России» и правительством
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 13 сентября. Президент России Владимир Путин проведет совещание с руководством партии «Единая Россия» и членами правительства. Встреча состоится 14 сентября.

О планах президента рассказали в пресс-службе Кремля. Он обсудит с кабмином и представителями «Единой России» актуальные вопросы, говорится в сообщении.

Президент 13 сентября встретился со спортсменами, представлявшими Россию на Паралимпийских играх в Токио. Он пожелал им дальнейших ярких побед.

В ходе мероприятия серебряный призер Игр по плаванию Андрей Николаев в шутку попросил Путина поставить автограф в паспорте. Глава государства ответил, что лучше не будет портить важный документ.

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путин единая россия кремль
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