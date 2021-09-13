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Пропавшего под Смоленском грибника нашли мертвым
Происшествия
Пропавшего под Смоленском грибника нашли мертвым
Global Look Press  /  Julian Stratenschulte/dpa

Смоленск, 13 сентября. Спасатели обнаружили мертвым пропавшего более недели назад грибника. О причинах случившегося не сообщается. По факту трагедии идет проверка.

Любитель тихой охоты пропал 4 сентября в деревне Петропавловка Глинковского района Смоленской области. Мужчина отправился за грибами и не вернулся домой. Родственники до последнего момента верили в благополучный исход.

Однако через некоторое время тело пропавшего было обнаружено в лесу. О причинах смерти не сообщается. По факту трагедии организована проверка, по ее итогам будет вынесено процессуальное решение.

Ранее спасатели нашли трехлетнего мальчика-аутиста, который трое суток скитался по пустыне. Ребенка обнаружили в 500 метрах от дома. Он находился у мелководной реки. Измученный и уставший он утолял жажду из источника. Поиски мальчика осложнялись тем, что он страдает аутизмом и не разговаривает.

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полиция пропал грибы
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