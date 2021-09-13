В Марий Эл потратят 11,5 миллиона рублей на охрану лесов от пожаров

Йошкар-Ола, 13 сентября. В понедельник, 13 сентября, глава Марий Эл Александр Евстифеев распорядился о выделении дополнительных 11,5 миллиона рублей на предупреждение лесных пожаров, сообщает «Медиапоток».

На деньги из резервного фонда регионального правительства планируется закупить средства предупреждения и тушения лесных возгораний. Также бюджетные ассигнования пойдут на содержание лесопожарных формирований, техники и оборудования, систем связи и оповещения. Кроме того, будет приобретено 3 мотовездехода, 60 переносных радиостанций, тысячу пожарных напорных рукавов, 360 ранцевых лесных огнетушителей, 120 противоэнцефалитных костюмов и другие необходимые средства.

Ранее ФАН передавал комментарии главы минприроды Александра Козлова по поводу лесных пожаров.