«Русские Витязи» поздравили жителей Новороссийска с Днем города

Легендарная пилотажная группа «Русские Витязи» выступила с авиашоу в небе над Новороссийском. Так летчики поздравили жителей и гостей города-героя с 183-й годовщиной его основания.

Авиашоу прошло 12 сентября над мемориальным комплексом «Малая Земля». Пилоты тяжелых истребителей Су-35 выполнили фигуры высшего пилотажа. Зрители в живую увидели вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевой разворот и многие другие трюки небесной хореографии.

Авиационная группа «Русские Витязи» - единственная в мире команда, которая выполняет групповой высший пилотаж на самолетах класса «тяжелый истребитель».