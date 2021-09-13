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«Русские Витязи» поздравили жителей Новороссийска с Днем города

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 16:44
Общество

Легендарная пилотажная группа «Русские Витязи» выступила с авиашоу в небе над Новороссийском. Так летчики поздравили жителей и гостей города-героя с 183-й годовщиной его основания.

Авиашоу прошло 12 сентября над мемориальным комплексом «Малая Земля». Пилоты тяжелых истребителей Су-35 выполнили фигуры высшего пилотажа. Зрители в живую увидели вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевой разворот и многие другие трюки небесной хореографии.

Авиационная группа «Русские Витязи» - единственная в мире команда, которая выполняет групповой высший пилотаж на самолетах класса «тяжелый истребитель».

 

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