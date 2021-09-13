«Что за игра?»: Онищенко о крымских «капризах» Зеленского как условии встречи с Путиным

Депутат Госдумы, известный российский политик Геннадий Онищенко отреагировал на заявления президента Украины Владимира Зеленского по поводу «условий» для его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее в офисе Зеленского возможность очной встречи президентов России и Украины поставили в зависимость от «готовности» Владимира Путина обсуждать тему Крыма. Об этом в воскресенье, 12 сентября, в эфире телеканала «Дом» заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. Никифоров также отметил, что такая встреча возможна только на «нейтральной территории» — ни в России, ни на Украине.

«Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины», — цитирует слова Никифорова РИА Новости.

Напомним, «оккупацией» официальный Киев незаконно называет воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение Крымского полуострова в состав РФ произошло согласно волеизъявлению народа Крыма на референдуме и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Россия неоднократно заявляла, что тема Крыма закрыта полностью и бесповоротно и обсуждению не подлежит. Незаконность не только действий по отторжению какой-либо части российской территории, но даже публичного обсуждения этой темы заложена в обновленной Конституции России.

Федеральное агентство новостей /

Комментируя ФАН заявления офиса Зеленского по поводу встречи с Путиным, Геннадий Онищенко отметил, что позиция украинского президента больше напоминает торговлю, чем реальное обсуждение формата саммита. Парламентарий также упомянул о навязчивом стремлении Зеленского в НАТО.

«Мы уже неоднократно обсуждали то, что видят все: эти ребята — и Зеленский, и его команда — сплошь кавээнщики, и этим все сказано, — с иронией отметил Онищенко. — Разговор о российско-украинском саммите нужно начинать не с выбора места, где эти переговоры проводить, а с сути: о чем пойдет речь. Руководитель нашего государства неоднократно давал понять: встреча ради встречи России не нужна».

Обсуждать можно только то, что даст толчок улучшению российско-украинских отношений, но никакой позитивной повестки со стороны Киева тут не прослеживается, подчеркивает Геннадий Онищенко.

«Обратите внимание: руководство Украины просит Россию о встрече, но при этом выставляет условия и торгуется. Что это за игра? Господа, определитесь, во что вы играете? Все это какие-то капризы — это хотим обсуждать, а это не хотим», — говорит парламентарий.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

По мнению российского политика, разговоры о Крыме со стороны команды Зеленского предназначены исключительно для внутреннего употребления.

«Вряд ли эти кавээнщики настолько ограниченные люди, что не понимают нелепости выбранной ими позиции. Все эти разговоры явно для внутреннего употребления: дескать, мы поставили вопрос, мы что-то там потребовали от России, выставили условия, а нас не слушают. В конце концов, украинцы — люди грамотные. Думаю, они скоро придут к такому выводу относительно своих властей: раз на вас не реагируют, вы не на своем месте», — говорит Онищенко.

По мнению парламентария, остатки популярности Зеленского зиждутся исключительно на полном отторжении, которое у граждан Украины вызывала предыдущая администрация экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Поэтому Зеленскому не стоит переоценивать свои возможности. Все, что успели наделать украинские власти с 2014 года, — это большая, очень серьезная беда, которая прошлась катком по судьбам, по семьям. Это главная трагедия, которую в Киеве не хотят осознавать, имитируя желание наладить с Россией отношения. Что касается вступления Украины в НАТО, к которому в Киеве так стремятся, напомню, что там очень жесткие правила: берут только страны, у которых ни к кому нет территориальных претензий. Так что позиция Киева довольно странная: рассуждать об «оккупации» Крыма и при этом требовать членства в НАТО. А по сути, Зеленскому нужно не о НАТО думать, а о том, как ему народ кормить», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Пресс-служба Офиса президента Украины /

Ранее Владимир Путин предлагал Зеленскому приехать в Москву «в любое удобное для него время», однако украинского президента это предложение не устроило. Накануне Зеленский заявил о якобы согласии президента США Джо Байдена на вступление Украины в НАТО. Напомним, до этого президент Украины утверждал, что не смог добиться от Вашингтона прямой поддержки стремления Киева в Североатлантический альянс. На этот раз Зеленский заявил, что Байден в целом не против, но решение этого вопроса зависит от других членов НАТО.