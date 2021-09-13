Москва и Южная Корея будут обмениваться опытом в сфере инноваций

Москва, 13 сентября. Агентство инноваций Москвы заключило договор с корейской ассоциацией Innobiz. Представители двух организаций подписали соглашение о стратегическом партнерстве в Сеуле. Теперь компании будут обмениваться опытом и передовыми практиками в сфере технологий и инноваций, а также проводить программы с обратной связью для малых и средних компаний, сообщает издание «Вести Подмосковья».

«И Южная Корея, и Москва уделяют особое внимание технологическому развитию и экосистеме для инноваторов, поэтому наша совместная работа обещает быть плодотворной», — рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

Агентство инноваций Москвы относится к столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. Его программа пилотного тестирования инноваций уже позволила опробовать свои разработки почти двум тысячам предприятий с ее старта в мае 2020 года.

Все южнокорейские технологические стартапы, получающие поддержку от государства, обязательно проходят сертификацию в Innobiz. У них появляется шанс провести пилотное тестирование в городской среде. Сейчас организация поддерживает около 20 тысяч стартапов по всей стране.

«Москва — это удобный универсальный полигон для пилотирования инноваций. Здесь предусмотрены поддерживающие программы роста бизнеса и производства», — отметил председатель ассоциации Innobiz Им Бьюн-Хун.

В рамках сотрудничества южнокорейские разработки будут включены в программу пилотного тестирования инноваций в Москве. В свою очередь, выпускники «Московского акселератора», одной из программ Агентства инноваций, поучаствуют в программах пилотирования и акселерации в Сеуле.

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