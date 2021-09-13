Регулятор ФРГ может вынести решение по заявке оператора «СП-2» в январе

Берлин, 13 сентября. Федеральное сетевое агентство Германии получило документы Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора «Северного потока — 2».

Как сообщил регулятор, рассмотрение заявки может занять несколько месяцев. Ведомство примет решение не позднее 8 января 2022 года, говорится в сообщении агентства.

Регистрация в качестве независимого оператора необходима Nord Stream 2 AG для соответствия требованиям Третьего энергопакета ЕС. Согласно документу, юрлица, занимающиеся добычей ресурсов, не имеют право на их транспортировку. Для этих процессов нужны разные компании. Если бы строительство «Северного потока — 2» завершилось до 23 мая 2019 года, то эта норма не касалась бы его.

Помимо этого, оператор «СП-2» должен получить сертификат на соответствие техническим нормам. Соответствующие документы следует продать в Горное управление города Штральзунд.