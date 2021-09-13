Донбасс, 13 сентября. Украинская армия стреляет по ДНР из тяжелых минометов. ВСУ готовятся к войне, но деньги для оборудования позиций разворованы. Республики ожидают усиление противником атак с воздуха с применением ударных БПЛА. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские вооруженные формирования продолжили обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики с применением тяжелого вооружения. Удары были сосредоточены на мариупольском направлении обороны ДНР, использовались 120-мм минометы и подствольные гранатометы. Обстреляны два поселка — Ленинское и Новоласпа.

В Луганской Народной Республике снова под обстрелом оказался поселок Желобок, по нему украинские силовики вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Информации о жертвах среди гражданских и военных, а также о повреждениях инфраструктуры нет.

ВСУ готовятся к войне

Передовые части украинской армии, сосредоточенные в зоне проведения силовой операции, продолжают активную подготовку к эскалации вооруженного противостояния. Об этом свидетельствуют данные разведки армейских корпусов ДНР и ЛНР. Что касается приведения в надлежащий вид и готовность позиций и иных фортификационных сооружений ВСУ, то по данным работам командирам подразделений предписано отчитаться в штабы оперативно-тактических группировок. Причем сделать это нужно с приложением фото- и видеоматериалов.

Важно отметить, что отчеты запрашиваются и для того, чтобы проконтролировать освоение бюджета. По факту же оказывается, что ни деньги, ни строительные материалы до передовых частей ВСУ так и не дошли. Теперь военнослужащие «одной из самых боеспособных армий Европы» занимаются мародерством, разбирая на стройматериалы дома и другие постройки местных жителей.

Федеральное агентство новостей /

Украинские силовики привлекают гражданских и их строительную технику для проведения фортификационных работ. Это зафиксировано в районе Авдеевки на позициях 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, где военные привлекли для работ местных жителей с экскаватором. В районе поселка Гранитное киевские силовики оборудуют позиции с использованием досок и других материалов, полученных при разборе домов, сообщают в управлении Народной милиции ДНР.

Донбасс ожидают атаки с воздуха с применением БПЛА

Украинские военные наладили поставки в зону Операции объединенных сил ударных беспилотников, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. В Луганске утверждают, что противник активизирует деятельность как по производству БПЛА ударного типа, так и по обучению личного состава.

По уточненной информации, на базе 190-го учебного центра ВСУ в Житомирской области работает конструкторское бюро по производству беспилотных летательных аппаратов ударного типа. С начала текущего года из бюро в зону силовой операции уже поставлены полтора десятка БПЛА.

Напомним, что украинские силовики используют беспилотники разного типа, в том числе и гражданские квадрокоптеры, которые оборудуют для сброса гранат на позиции Народной милиции ДНР и ЛНР. Это запрещено Минскими соглашениями, но не останавливает командование ВСУ, которое использует аппараты для проведения диверсий и терактов, как это было на днях на донецкой нефтебазе.