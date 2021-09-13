Перестановки в Саудовской Аравии: почему король уволил главу Управления по особым делам

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул Азиз Аль Сауд издал три новых указа о перестановках в рядах высокопоставленных чиновников.

Как сообщает Саудовское агентство печати (SPA), Насер ан-Нафиси был освобожден от должности начальника Управления по особым делам. Теперь его пост займет Абдулазиз аль-Фейсал.

Также национальный лидер распорядился назначить Маджида аль-Мазиеда главой Национального управления кибербезопасности (NCA), а Бадра аль-Кади — заместителем министра спорта.

#BREAKING London(VCA News | World Report) Saudi Arabia’s King Salman issued a series of royal orders on Sunday evening regarding government posts. pic.twitter.com/8hi7584J98 — VCA NEWS LONDON (@vcanews_uk) September 12, 2021

Помог реформам — и на покой

И если для троих госслужащих эти назначения стали повышением по службе и официально сопровождались присуждением статуса министров, то Насер ан-Нафиси лишился возможности дальнейшего участия в делах королевства.

Как сообщают саудовские СМИ, в свое время он занимал должность заместителя главы управления по особым делам, но после того, как получил высшее положение в ведомстве, принимал участие в разработке новых реформ, соответствующих программе развития государства Vision 2030.

Федеральное агентство новостей /

При этом есть данные, что Ан-Нафиси сам изъявил желание сложить полномочия, что и одобрил король Салман. Чиновник на протяжении многих лет работал в правительстве и занимал высокие должности, так что его досрочное увольнение могло быть обусловлено желанием уйти на покой.

King Salman appointed Abdulaziz bin Ibrahim bin Hamad Al Faisal as the new Head of Special Affairs of the Custodian of the Two Holy Mosques at the rank of minister. This followed an earlier announcement that Nasser bin Abdulrazzaq bin Yousef Al Nafisi had relinquished the role. — VCA NEWS LONDON (@vcanews_uk) September 12, 2021

Новым людям — новые задачи

На официальном сайте саудовского правительства отмечается, что перед новыми министрами власти поставили ряд задач, обусловленных положениями Vision 2030.

Так главе Национального управления кибербезопасности предстоит работать над усилением возможности противостоять современным вызовам. В рамках этого ему необходимо наладить эффективное сотрудничество между властями и частными компаниями, а также реализовывать проекты по созданию соответствующей инфраструктуры. Эр-Рияд заинтересован в ускорении процессов цифровой трансформации королевства, что требует поиска новых средств защиты от злоумышленников.

Федеральное агентство новостей /

Заместителю министра спорта также придется столкнуться с новыми для отрасли инициативами. В июне власти впервые в истории распорядились открыть права собственности на спортивные академии, клубы и центры для иностранцев. Специально для этого ведомством была разработана онлайн-платформа Nafes, предназначенная для лицензирования новых организаций.

Данное предложение призвано привлечь в королевство частных инвесторов, увеличить число специализированных учреждений, повысить конкурентоспособность местных спортсменов и помочь в диверсификации экономики государства.

Кроме того, в декабре 2021 года Саудовская Аравия готовится принять на территории первый гран-при Формулы-1. Организация такого ответственного мероприятия позволит руководству страны проверить нового замминистра Бадра аль-Кади в деле.

Время перемен

Данные перестановки — не первые в этом месяце. Ранее, 7 сентября, появилась информация о том, что саудовский король уволил главу управления общественной безопасности Халида аль-Харби из-за обвинений в коррупции.

Саудовское агентство печати сообщило, что он подозревается в хищении государственных денег, подделке документов, подкупе и злоупотреблении влиянием. В отношении его деятельности возбуждено расследование.

Saudi king refers public security director to investigation with corruption charges -SPA https://t.co/RVhbTVdyST — The AACI (@TheAACI) September 8, 2021

Эр-Рияд продолжает бороться за право считаться главным деловым и торговым центром Персидского залива, в чем сейчас конкурирует с Объединенными Арабскими Эмиратами. Для решения поставленных Vision 2030 задач властям необходимы грамотные администраторы, способные идти в ногу со временем.

На этом пути ведется активная работа над стабилизацией внутреннего аппарата государства. Назначения новых амбициозных лидеров, как и регулярные проверки министров, направлены на эффективное достижение поставленных целей.