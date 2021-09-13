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Экс-депутат Рады Журавко назвал истинную причину отказа от кириллицы на Украине
Общество
Экс-депутат Рады Журавко назвал истинную причину отказа от кириллицы на Украине
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Предложение об отказе от кириллицы на Украине связано с очередной идеей по отмывке денег, об этом в беседе с ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Так он прокомментировал новость о том, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов поддержал отказ от кириллицы и перевод мовы на латинский алфавит. По его словам, это «одна из фундаментальных вещей». Также он заявил, что поддерживает двуязычие на Украине — английского и украинского.

«Он [Алексей Данилов] предложил с детского сада ввести латиницу — это вообще шизофрения. Если говорить о том, что полностью искореняется русский язык, — это факт. При сегодняшней ситуации на Украине ввести латиницу и английский язык невозможно», — объяснил собеседник ФАН.

Экс-депутат Рады Журавко назвал истинную причину отказа от кириллицы на Украине
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Алексей Журавко также отметил, что на Украине из-за низкого уровня образования мало кто знает в совершенстве родной язык.

«Даже украинский язык исковеркали, какой там еще латинский. Судя по всему, это очередное предложение, чтобы просто отмывать деньги и зарабатывать. Плюс это, конечно, дискриминация русского языка», — подчеркнул политик.

Ранее стало известно, что встреча президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского будет невозможна, если Киев планирует обсуждать вопрос принадлежности Крыма. Так в Кремле отреагировали на высказывания киевских политиков о том, что Зеленский планирует обсудить Крым на встрече с Путиным.

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украина зеленский кириллица
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