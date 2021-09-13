Беды бразильского футбола: коррупция, сексуальные домогательства и немилость президента

5 сентября из-за вмешательства санитарной службы Бразилии был сорван самый «кассовый» футбольный матч Латинской Америки — между сборными Бразилии и Аргентины.

По некоторым предположениям, одной из причин стала личная неприязнь между главным тренером бразильской сборной Аденором Бакши, известным как Тите — и лично президентом Жаиром Болсонару. А уже на следующий день из-за обвинений в сексуальных домогательствах был отстранен от своих обязанностей Рохерио Кабокло — президент Бразильской конфедерации футбола (CBF). И полоса неудач, постигшая бразильский футбол, на этом не заканчивается.

Федеральное агентство новостей /

Из ряда вон

48-летний Рохерио Кабокло, возглавлявший CBF с 2018 года, был смещен со своего поста сроком на один год по обвинениям в сексуальных домогательствах в отношении трех сотрудниц футбольной конфедерации.

Судья Алине Мария Лепорачи вынесла приговор по этому делу 6 сентября. Кабокло не только не сможет работать в CBF, но и даже заходить в здания Конфедерации до сентября 2022 года. На случай, если осужденный или сама ассоциация не захотят подчиниться, бывший президент Конфедерации должен будет заплатить штраф размером 500 тысяч реалов (приблизительно 96 тысяч долларов) за каждый день нарушения.

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Первый иск о сексуальных домогательствах поступил в Региональный трудовой суд (TRT) Рио-де-Жанейро в июне 2021 года. Сотрудница CBF обвиняла начальника в сексуальных преследованиях и психологическом давлении. Вторым стал иск служащей, которая в итоге была вынуждена уволиться из ассоциации. Похотливый босс домогался ее в самолете на пути в Мадрид, куда они летели в командировку. Третий иск был подан 20 августа, и включал обвинение в действиях агрессивного характера. Эту женщину Кабокло не просто обозвал «сучкой», но и пытался насильно накормить собачьим кормом.

Кабокло все отрицает. СМИ отмечают, что в национальной сборной Бразилии Кабокло недолюбливали. Он ничего не сделал для того, чтобы помочь их любимому главному тренеру Тите в негласном противостоянии с президентом Болсонару.

Неугодный тренер

Тите «попал под раздачу» также в июне, когда поддержал своих футболистов, которые высказались против проведения в Бразилии регионального Кубка Америки в разгар пандемии коронавируса. Это шло вразрез с заявлениями президента Болсонару, который продолжает настаивать на том, что COVID-19 — не повод отказываться от нормальной экономической жизни.

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Буквально через несколько часов после интервью в Twitter появился хэштег #ForaTite («Тите, уходи»), недвусмысленно озвучивший перспективы для строптивого тренера. Президентские тролли немедленно притянули к дискуссии встречи Аденора Бакши с экс-президентом Бразилии Лулой-да-Силвой в начале 80-х годов, а также его участие в движении «Коринтианская демократия» (речь идет о своего рода «трудовой этике» для тех, кто работал на футбольный клуб «Коринтианс» в 1982-1984 годах). Принципы равенства и взаимопомощи были отнесены сторонниками Болсонару к категории «левизны» и «коммунизма».

Тите и его игроки выразили резкое несогласие с действиями Anvisa, санитарных властей Бразилии, — что тоже не соответствовало официальному курсу президента, который во всем обвинил аргентинцев.

В СМИ поговаривают, что на посту главного тренера Тите должен сменить Ренато Гаучо, который с восторгом отзывается о нынешнем президенте Бразилии. Совершенно неясно, пойдет ли такая череда перестановок на пользу бразильскому футболу в преддверии чемпионата мира в Катаре.

«Полковник» и деньги

В ближайшие 30 дней Рохерио Кабокло будет замещать 82-летний Антонио Карлос Нунес-де-Лима, более известный как «Полковник Нунес». Это достаточно неоднозначный персонаж, который значительную часть своей карьеры сделал во времена так называемой «Пятой республики» — бразильской военной диктатуры 1964-1982 года.

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С 1957 по 1966 Нунес занимал высокий пост в ВВС, однако после свержения правительства Жуана Гуларта в 1954 году был причислен к оппозиции и смещен. Тем не менее вскоре его карьера опять пошла вверх: в 1967 Нунес заступил на службу в военную полицию нового режима и за три года дорос до командующего Независимым полицейским подразделением (CIPM) города Сантарен.

В отставку он ушел в чине полковника в 1991 — но посчитал, что диктатура все же обошлась с ним нехорошо: припомнив то, как его уволили из ВВС, Нунес отсудил себе ежемесячную пенсию для «пострадавших от военного режима» в размере 14,7 тысяч реалов (2800 долларов), которую ему и выплачивают с 2016 года.

wikipedia.org / Senado Federal / CC BY 2.0

После выхода в отставку Нунес подался в политику и вскоре был выбран мэром города Монте-Алегре. В качестве мэра в 2011-2013 годах он получил от Министерства жилищного строительства бюджет в размере 3,5 миллионов реалов (670 тысяч долларов). Однако на нужды муниципалитета в этот период было потрачено значительно меньше. Верховная прокуратура Бразилии со свойственной ей неспешностью пытается выяснить, куда Нунес дел остальные деньги.

Футболом (или футбольным бизнесом) Нунес увлекся уже на пенсии, и успел побыть президентом CBF с 2017 до 2019. В отличие от Рохерио Кабокло — падкого на женский пол и не имеющего поддержки политиков — Нунес в силу возраста для дам уже не столь опасен, а с точки зрения жизненного опыта у него гораздо больше шансов разрешить трения между Тите и Жаиром Болсонару. Несомненно — в пользу Болсонару.

Футбол как оружие пропаганды

Автор Telegram-канала «Байки из фавел» https://t.me/favelasemrus отметил в комментарии для международной редакции Федерального агентства новостей, что Жаиру Болсонару не впервой использовать футбол в политических целях.

Global Look Press / Antonio Molina / www.imago-images.de

«Несмотря на поражение в финале кубка Америки, сборная Бразилии на данный момент является сильнейшей командой на континенте. Из последних 17 матчей только одно поражение, первое место в группе на отборе на Чемпионат мира. И все это благодаря Тите. Его уважают игроки, любят болельщики. Поэтому снимать с должности Тите сейчас было бы большой ошибкой, болельщики (а самое главное — футболисты) этого не поймут и не примут. И как футбольный фанат Болсонару это понимает», — указал он.

Однако президент понимает, что футбол в его стране является мощным политическим оружием для пиара и пропаганды. Футболист в Бразилии — больше чем просто спортсмен: это символ успеха, воплощение «бразильского духа», защитник желто-зеленого флага на международной арене.

Пресс-служба Сената Аргентины /

«Болсонару всегда понимал это и поэтому в 2018 году сделал ставку на вовлечение в агитацию известных спортсменов — Роналдиньо, Ривалдо, Кафу от ветеранов футбола и Дани Алвес, Фелипе Мело и Лукас Моура от действующих футболистов участвовали в агитации за Жаира Болсонару, чем принесли ему немало голосов», — напоминает эксперт.

Однако с 2018 года рейтинги президента Бразилии заметно просели: сказалась и провальная реакция правительства страны на пандемию коронавируса, и многочисленные экономические просчеты, министерская «чехарда» и скандалы в ближнем окружении.