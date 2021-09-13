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Банк России понизил официальный курс евро на 14 сентября
Экономика
Банк России понизил официальный курс евро на 14 сентября
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 13 сентября. Российская валюта укрепила свои позиции по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центрального банка РФ.

Курс европейской валюты опустился на 3,28 копейки и закрепился на уровне 86,12 рубля за единицу. При этом нацвалюта США продемонстрировала рост. Она подорожала на 32,41 копейки и составила 73,08 рубля за доллар.

Торги Московской биржи открылись укреплением курса рубля к доллару и евро. Американская валюта снизилась на 0,25 копейки и достигла 73,172 рубля. Биржевой курс евро сократился на 9,5 копейки, до 86,35 рубля за единицу.

На валютный рынок в настоящий момент оказывают воздействие американская статистика и аппетит инвесторов к рисковым активам. Ослабить курс рубля до начала октября не дадут высокие цены на энергоносители, считает экономист, эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

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