Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 17:12
17:11
Экономика
Аэрофлот занял первое место по пунктуальности среди мировых авиакомпаний
17:08
Общество
В Волгограде у Александро-Невского собора открылась выставка
17:06
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения под Челябинском голодного и замерзшего ребенка
17:04
Происшествия
Правоохранители начали проверку по факту избиения мужчины подростком в Рославле
17:02
Происшествия
Пропавшего под Калининградом школьника нашли живым
17:00
Общество
Жительница Подмосковья нашла ссылку на порносайт в учебнике английского языка
16:58
Политика
Глава МИД Чехии: Москва «не готова» к нормализации отношений с Прагой
16:58
Армия
Боевые роботы «Уран-9» и «Нерехта» приняли участие в учениях «Запад-2021» на полигоне Мулино
16:57
Армия
Более 120 военных атташе из 45 стран наблюдают за основным этапом учений «Запад-2021»
16:56
Общество
Собираемся и плачем: психолог МЧС Дагестана рассказала о последствиях работы
Все новости

Ростовские полицейские будут патрулировать город на электрокарах
Общество
Ростовские полицейские будут патрулировать город на электрокарах
сайт управления МВД по Ростовской области  /  пресс-служба МВД по РО

Ростов-на-Дону, 13 сентября. Ростовские полицейские впервые опробовали новый способ патрулирования мест публичного отдыха на электромобилях. Теперь каждые выходные две единицы техники будут следить за порядком в городских парках.

Как пояснили в пресс-службе МВД по Ростовской области, подобная техника востребована в прогулочных зонах и парках. Работают эти машины от аккумуляторов, что позволяет упростить их эксплуатацию. Первые два автомобиля для ростовской полиции приобрела городская администрация.

По мнению сотрудников мэрии, использование подобного транспорта обеспечит быстрое реагирование на обращения граждан в туристических зонах. 

Ранее ФАН рассказывал, как сотрудники ГИБДД Волгодонска спасли жителей из горящей квартиры. Инцидент произошел во время боевого дежурства. Сотрудники первыми увидели возгорание в одной из квартир многоэтажки и поспешили на помощь людям.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ростовские полицейские будут патрулировать город на электрокарах
умвд патруль электрокары ростов на дону
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru