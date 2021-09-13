Ростовские полицейские будут патрулировать город на электрокарах

Ростов-на-Дону, 13 сентября. Ростовские полицейские впервые опробовали новый способ патрулирования мест публичного отдыха на электромобилях. Теперь каждые выходные две единицы техники будут следить за порядком в городских парках.

Как пояснили в пресс-службе МВД по Ростовской области, подобная техника востребована в прогулочных зонах и парках. Работают эти машины от аккумуляторов, что позволяет упростить их эксплуатацию. Первые два автомобиля для ростовской полиции приобрела городская администрация.

По мнению сотрудников мэрии, использование подобного транспорта обеспечит быстрое реагирование на обращения граждан в туристических зонах.

Ранее ФАН рассказывал, как сотрудники ГИБДД Волгодонска спасли жителей из горящей квартиры. Инцидент произошел во время боевого дежурства. Сотрудники первыми увидели возгорание в одной из квартир многоэтажки и поспешили на помощь людям.