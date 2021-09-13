Путин отклонил шуточную просьбу об автографе в паспорте паралимпийца

Москва, 13 сентября. Двукратный чемпион Паралимпиады в Токио Андрей Николаев в шутку попросил президента России Владимира Путина расписаться в его паспорте, но глава государства отказался.

Российский лидер принял в Кремле участников Паралимпиады в Токио. В ходе вручения государственных наград Путин подписывал медали спортсменам. Андрей Николаев захотел получить автограф президента на одной из страниц своего паспорта.

«В паспорте нет, паспорт же документ, ты чего, испортим документ!» — возразил Путин.

В конце мероприятия он поблагодарил Паралимпийскую сборную России за высокие результаты. В активе национальной команды 118 медалей, 36 из них золотые.

Ранее глава государства высказался о недопуске российских атлетов на Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро. По его мнению, это была политизированная ситуация, однако она не сломила боевой дух спортсменов, они не потеряли веру в себя и свои силы.