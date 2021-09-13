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В России вырос спрос на югорские кедровые орехи
Общество
В России вырос спрос на югорские кедровые орехи
wikipedia.org  / 

Ханты-Мансийск, 13 сентября. Из-за неурожая в Сибирском федеральном округе югорские дикоросы вызвали повышенный интерес российских и иностранных переработчиков.

Так, например, компания «Сибирский кедр» из Томской области уже связалась с окружными заготовителями, сообщает информационно-аналитический портал Ugra-news. В настоящее время согласовывается объем поставок. Готовность приобрести орехи высказали также несколько китайских компаний. 

Сейчас закупочная цена одного мешка кедровых шишек составляет 1700 рублей. Специалисты отмечают, что текущий год богат на урожай.

Ранее ФАН сообщал о засухе в Чувашии. Она стала причиной гибели урожая во многих хозяйствах республики.

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