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Лавров анонсировал договор об отказе от визовых требований между Россией и Сан-Марино

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 14:19
Политика
Лавров анонсировал договор об отказе от визовых требований между Россией и Сан-Марино
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 13 сентября. Россия и Сан-Марино договорились ускорить подготовку соглашения об отказе от визовых требований для поездок граждан. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский министр провел переговоры с госсекретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари. По итогам встречи была организована пресс-конференция.

Сергей Лавров анонсировал соглашение по отказу от виз между странами. Дипломат отметил, что в ближайшее время может состояться его подписание.

Ранее стало известно, что иностранные граждане смогут оформить многократную визу в РФ. Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

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