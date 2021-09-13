Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 15:42
15:39
Общество
Социолог Шугалей приветствовал инициативу Путина по индексации зарплат военным
15:38
Происшествия
Два человека стали жертвами ДТП с участием лося
15:37
Общество
Актерам Театра Ермоловой перед увольнением предлагали должности администратора и билетера
15:36
Общество
На Камчатке прошли трехдневные испытания уникального катера
15:36
Общество
Собянин объявил начало отопительного сезона в Москве
15:36
Общество
Песков высказался о ситуации с возвращением скифского золота в Россию
15:28
Происшествия
Злоумышленники обокрали пожилую петербурженку на 1,3 млн рублей
15:27
Спорт
Черчесов поблагодарил за профессионализм завершившего карьеру в сборной России Фернандеса
15:26
Шоу-бизнес
МакSим дважды пережила остановку сердца во время искусственной комы
15:24
Наука
Специалист по крионике Квасников объяснил технологию оживления замороженных людей
Все новости

МакSим похвасталась дорогой недвижимостью в Москве
Шоу-бизнес
МакSим похвасталась дорогой недвижимостью в Москве
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 13 сентября. Известная российская исполнительница Марина Максимова (МакSим) показала журналистке Ксении Собчак свою шикарную столичную квартиру.

Звезда сцены дала первое большое интервью после тяжелой болезни. Съемки очередного выпуска YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» прошли в квартире Максимовой.

«Квартира куплена на мои деньги. Я уже говорила на других передачах, что я бы не смогла быть зависимым человеком материально», — поделилась артистка.

Собчак оценила обстановку в квартире исполнительницы: свежий ремонт с использованием натурального камня и дерева, уютная мебель бежевых оттенков, много свободного пространства и света. Оказалось, что это роскошное жилье площадью в 500 квадратных метров, не единственная собственность МакSим. У певицы есть квартира в этом же жилом доме, но на несколько этажей ниже.

Ранее Максимова рассказала Собчак о своем лечении. За жизнь исполнительницы, у которой было тяжелое поражение легких пневмонией, боролись лучшие столичные врачи. Артистка почти два месяца провела в искусственной коме.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / МакSим похвасталась дорогой недвижимостью в Москве
собчак квартира максим певица
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru