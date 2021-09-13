МакSим похвасталась дорогой недвижимостью в Москве

Москва, 13 сентября. Известная российская исполнительница Марина Максимова (МакSим) показала журналистке Ксении Собчак свою шикарную столичную квартиру.

Звезда сцены дала первое большое интервью после тяжелой болезни. Съемки очередного выпуска YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» прошли в квартире Максимовой.

«Квартира куплена на мои деньги. Я уже говорила на других передачах, что я бы не смогла быть зависимым человеком материально», — поделилась артистка.

Собчак оценила обстановку в квартире исполнительницы: свежий ремонт с использованием натурального камня и дерева, уютная мебель бежевых оттенков, много свободного пространства и света. Оказалось, что это роскошное жилье площадью в 500 квадратных метров, не единственная собственность МакSим. У певицы есть квартира в этом же жилом доме, но на несколько этажей ниже.

Ранее Максимова рассказала Собчак о своем лечении. За жизнь исполнительницы, у которой было тяжелое поражение легких пневмонией, боролись лучшие столичные врачи. Артистка почти два месяца провела в искусственной коме.