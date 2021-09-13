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Путин посетит учения «Запад-2021» в Мулино с Шойгу и Герасимовым
Армия
Путин посетит учения «Запад-2021» в Мулино с Шойгу и Герасимовым
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 13 сентября. Президент России Владимир Путин посетит основной этап учений «Запад-2021» в Нижегородской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент отправится с рабочим визитом в Нижегородскую область. Главу государства будут сопровождать министр обороны России Сергей Шойгу и глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Они будут наблюдать за практическими действиями войск в ходе активной фазы учений «Запад-2021».

Российско-белорусские учения «Запад-2021» проходят с 10 по 16 сентября на девяти военных полигонах, расположенных на территории России. В маневрах задействованы около 200 тысяч военнослужащих и более 700 единиц боевой техники, а также вертолеты и самолеты.

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