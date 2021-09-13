Заслуженный пилот РФ Сытник заявил о неспособности командира L-410 принимать адекватные решения

Иркутск, 13 сентября. Заслуженный пилот России Юрий Сытник прокомментировал действия членов экипажа потерпевшего в Иркутской области крушение самолета L-410.

Сытник считает, что причиной авиакатастрофы стала неспособность командир воздушного судна принимать адекватные решения. Она напомнил, что только этот человек на борту принимает решение о заходе на посадку или уходе на второй круг.

«Если пилот говорит, что сильный туман, то что ты там делал? Уходи в район с хорошей погодой или на запасной аэродром», — оценил действия пилотов Сытник.

Пассажирский самолет потерпел крушение в четырех километрах от села Казачинское. В результате произошедшего погибли четыре человека, 12 доставлены в больницу.

Межгосударственный авиационный комитет начал расследование авиакатастрофы.