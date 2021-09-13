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МИД Франции призвал талибов соблюдать права афганцев на свободу передвижения

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 14:09
Политика
МИД Франции призвал талибов соблюдать права афганцев на свободу передвижения
Global Look Press  /  Rahmatullah ALizadah/XinHua

Доха, 13 сентября. Международное сообщество ожидает от талибов соблюдения прав афганцев на свободу передвижения и прав женщин. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Руководитель ведомства находится с визитом в Дохе. Он заявил, что представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) должны гарантировать жителям Афганистана свободу передвижения и обеспечить соблюдение прав женщин. Жан-Ив Ле Дриан добавил, что также недопустим терроризм в стране.

Министр отметил, что международное сообщество ожидает от талибов принятия указанных мер.

Ранее афганский активист Мухаммад Джалал рассказал об обысках в доме вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, где были обнаружены 6,5 млн долларов и золотые слитки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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