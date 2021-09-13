Заслуженно пользуется народной любовью: Макаревич высказался о творчестве Розенбаума

Сегодня, 13 сентября, советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор Александр Розенбаум отмечает свой юбилей, ему исполнилось 70 лет. С самого утра его поздравляют коллеги по сцене. Певец Сергей Трофимов также поздравил изменника. В день рождения артиста певец, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал ФАН, что сможет передать артисту пожелания лично.

Сольная музыкальная карьера Розенбаума началась в 1983 году, до сих пор музыкант продолжает радовать поклонников своими песнями.

«Что говорить об очевидном? Правда ведь? Те люди, которые пользуются народной любовью не две недели, а десятилетиями, пользуются ею заслуженно», — говорит Макаревич про друга.

Агенство городских новостей Москва / Зыков Кирилл

Лидер группы «Машина времени» также поделился планами на предстоящее празднество в честь юбилея коллеги.

«У меня будет сегодня счастливая возможность поздравить его лично», — отметил артист.

На счету Александра Розенбаума порядка 34 записанных альбомов, он снялся в десяти художественных лентах, а его песни звучат в 22 кинокартинах. Любители биографического жанра могут открыть для себя 12 фильмов о жизни артиста. Его также 92 раза приглашали в различные программы на телевидении. Певец был удостоен шести государственных наград и 20 музыкальных премий.

Ранее российский политический и общественный деятель, автор-исполнитель песен, композитор, заслуженный артист Российской Федерации Денис Майданов присоединился к поздравлениям. Он рассказал, за что россияне любят Александра Розенбаума.