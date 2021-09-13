Лавров: власти Чехии не предоставили информацию об аресте россиянина Франчетти

Москва, 13 сентября. Представители Праги пока не предоставили информацию о задержании активиста Крымской весны Александра Франчетти по ордеру из Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел заверил, что Москва уже подала запросы по дипломатическим каналам. Также глава международного ведомства призвал чешские власти действовать строго в рамках закона и не поддаваться на политические провокации, связанные с арестом россиянина. Также до сих пор неизвестно, по какому обвинению Франчетти был арестован и что ему инкриминируют украинские власти.

На новость о задержании активиста Крымской весны отреагировали и на самом полуострове. По словам главы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александра Молохова, что если Франчетти передадут властям Украины, это создаст опасный прецедент с откровенно антироссийским окрасом, из-за которого ни один гражданин РФ не сможет чувствовать себя в безопасности, путешествуя по Европе.