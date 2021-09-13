Песков: развитие ВТС всегда присутствует в повестке России и Белоруссии

Москва, 13 сентября. Военно-техническое сотрудничество между Россией и Белоруссией будет развиваться, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Москва и Минск нацелены на дальнейшее развитие отношений в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) и проведения совместных учений, отметил пресс-секретарь российского лидера в ходе беседы с журналистами. Он подчеркнул, что проходящие в настоящий момент маневры «Запад-2021» являются уже не первым совместным мероприятием ВС РФ и Белоруссии.

«Процесс совершенствования навыков и подготовки как российских вооруженных сил, так и белорусских будет иметь свое постоянное продолжение», — отметил Песков.

Руководства России и Республики Беларусь тесно контактируют, причем развитие военно-технического сотрудничества между государствами постоянно присутствует в повестке, уточнил пресс-секретарь российского президента.

Ранее Песков заявил, что у Москвы и Минска есть огромное количество недоброжелателей, которые не теряют время даром. Он также обратил внимание на значение Союзного государства, целью которого является не объединение двух стран, а улучшение качества жизни их граждан.