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Песков: президент России не обязан носить военную форму

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 13:55
Армия
Песков: президент России не обязан носить военную форму
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 13 сентября. Глава государства Владимир Путин не обязан надевать военную форму, даже если он приезжает на учения. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В данном случае российский лидер самостоятельно принимает решение, каким образом ему одеваться. Это никак не регламентировано, обратил внимание представитель Кремля.

«Но вы знаете, что элементы формы он часто использует», — ответил Песков на вопрос журналиста о необходимости пошива военной формы президенту.

Владимир Путин посетит в понедельник Нижегородскую область. Там на полигоне Мулино состоится основной этап учений «Запад-2021», рассказали ранее в пресс-службе Кремля.

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