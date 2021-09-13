Песков: президент России не обязан носить военную форму

Москва, 13 сентября. Глава государства Владимир Путин не обязан надевать военную форму, даже если он приезжает на учения. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В данном случае российский лидер самостоятельно принимает решение, каким образом ему одеваться. Это никак не регламентировано, обратил внимание представитель Кремля.

«Но вы знаете, что элементы формы он часто использует», — ответил Песков на вопрос журналиста о необходимости пошива военной формы президенту.

Владимир Путин посетит в понедельник Нижегородскую область. Там на полигоне Мулино состоится основной этап учений «Запад-2021», рассказали ранее в пресс-службе Кремля.

Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений «Запад-2021» проводится с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах в РФ и на пяти — в Белоруссии.