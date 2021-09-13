Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 14:13
14:13
Армия
Путин посетит учения «Запад-2021» в Мулино с Шойгу и Герасимовым
14:11
Общество
Путин не исключил своего ухода на карантин из-за случаев COVID-19 в его окружении
14:11
Происшествия
Продукты и вода в квартире отравившихся москвичек не могли стать причиной их смерти
14:11
Весь мир
ХАМАС может заблокировать проведение выборов в секторе Газа
14:10
Происшествия
Хозяин сгоревшей квартиры в Прикамье успел спасти девять человек
14:07
Происшествия
Заслуженный пилот РФ Сытник заявил о неспособности командира L-410 принимать адекватные решения
14:03
Происшествия
Генконсульство: россияне не пострадали при ДТП с автобусом в Турции
14:03
Политика
МИД Франции призвал талибов соблюдать права афганцев на свободу передвижения
14:03
Политика
Лавров: власти Чехии не предоставили информацию об аресте россиянина Франчетти
14:01
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО гендиректора осетинского завода Габараеву по делу о растрате
Все новости

Ливийцы настаивают на срочном выводе иностранных войск и наемников из страны
Весь мир
Ливийцы настаивают на срочном выводе иностранных войск и наемников из страны
Федеральное агентство новостей  /  Альгис Микульскис / Владимир Малянов

Триполи, 13 сентября. Ливийцы продолжают настаивать на выводе всех иностранных войск и наемников с территории государства. С таким заявлением выступил военный аналитик, генерал Адель Абдель Кафи.

По его словам, переходное Правительство национального единства обязано взять на себя ответственность и ускорить возвращение зарубежного контингента на родину. Это также касается Турции, которая отказывается выполнять условия женевских и берлинских соглашений.

«Нет ливийца, который согласился бы с тем, что иностранные войска или наемники останутся в стране», — заявил Адель Абдель Кафи.

Военный аналитик из Триполи добавил, что Анкара продолжает прикрываться нелегитимной сделкой о сотрудничестве в области безопасности с бывшим триполитанским Правительством национального согласия. На его основании республика отказывается выводить свои войска.

«Подписанный документ во время второй сессии берлинской конференции по Ливии аннулирует все предыдущие договоренности, включая соглашения с Турцией», — уточнил Адель Абдель Кафи.

Международные организации, правозащитники и политические деятели неоднократно высказывались за вывод иностранных войск и наемников из североафриканского государства. Их присутствие в регионе ставит под угрозу успешное проведение президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Ливийцы настаивают на срочном выводе иностранных войск и наемников из страны
турция ливия наемники вывод войск
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru