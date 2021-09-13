Ливийцы настаивают на срочном выводе иностранных войск и наемников из страны

Триполи, 13 сентября. Ливийцы продолжают настаивать на выводе всех иностранных войск и наемников с территории государства. С таким заявлением выступил военный аналитик, генерал Адель Абдель Кафи.

По его словам, переходное Правительство национального единства обязано взять на себя ответственность и ускорить возвращение зарубежного контингента на родину. Это также касается Турции, которая отказывается выполнять условия женевских и берлинских соглашений.

«Нет ливийца, который согласился бы с тем, что иностранные войска или наемники останутся в стране», — заявил Адель Абдель Кафи.

Военный аналитик из Триполи добавил, что Анкара продолжает прикрываться нелегитимной сделкой о сотрудничестве в области безопасности с бывшим триполитанским Правительством национального согласия. На его основании республика отказывается выводить свои войска.

«Подписанный документ во время второй сессии берлинской конференции по Ливии аннулирует все предыдущие договоренности, включая соглашения с Турцией», — уточнил Адель Абдель Кафи.

Международные организации, правозащитники и политические деятели неоднократно высказывались за вывод иностранных войск и наемников из североафриканского государства. Их присутствие в регионе ставит под угрозу успешное проведение президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря.