Известный сомалийский торговец людьми арестован в Ливии

Триполи, 13 сентября. Ливийские силы безопасности арестовали известного сомалийского торговца людьми Хасана Киди, который обвиняется в руководстве организованной бандой, занимающейся незаконной иммиграцией. Информацию подтвердил генеральный прокурор Сиддик аль-Саур.

По его словам, задержанный обвиняется по нескольким статьям. Среди них убийство мигрантов ради продажи органов на черном рынке, насильственные действия сексуального характера, вымогательство, избиение и пытки.

Сиддик аль-Саур добавил, что переходное Правительство национального единства поможет похищенным женщинам, попавшим в рабство. Специалисты также возьмут у них показания для использования против Хасана Киди в суде.

Генеральный директор Национального агентства Нигерии по запрещению торговли людьми Башир Гарба Мухаммед заявил, что в Триполи выявлена ферма, где африканских мигрантов содержат в клетках, как животных.

«Их жизненно важные органы, такие как глаза, почки и легкие, впоследствии изымают и продают на черном рынке для удовлетворения медицинских потребностей Европы», — говорится в докладе Международного центра расследований в Абудже (ICIR).

Ливия страдает от отсутствия безопасности и хаоса со времен падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году. Это делает североафриканское государство предпочтительной отправной точкой для беженцев, желающих пересечь Средиземное море и попасть в страны ЕС.

Международная организация по миграции (МОМ) сообщает, что в текущем году спасено более 22 тысяч человек, включая женщин и детей. Сотни погибли или пропали без вести у побережья Триполи на центральном средиземноморском маршруте. Правозащитники не исключают, что часть их них могла оказаться заложниками торговцев людьми.