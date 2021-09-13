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Путин заявил, что недопуск паралимпийцев к Играм в 2016 году не сломил их дух

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 14:11
Спорт
Путин заявил, что недопуск паралимпийцев к Играм в 2016 году не сломил их дух
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 13 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что политизированный недопуск российских паралимпийцев на Игры в 2016 году не сломил их дух.

Глава государства принял в Кремле участников Паралимпиады в Токио. Он напомнил, что сборная России не участвовала в Играх в Рио-де-Жанейро из-за лишения Паралимпийского комитета России (ПКР) членства в Международном паралимпийском комитете (МОК). Однако, по мнению Путина, это никак не отразилось на атлетах.

«Очевидно политизированная ситуация с недопуском сборной России на Игры в Рио-де-Жанейро не сломила ваш боевой дух, вашу веру в справедливость и ценность паралимпизма, веру в себя», — заметил он.

Права национальной паралимпийской сборной были восстановлены лишь зимой 2019 года. Летние Паралимпийские игры в Токио прошли с 24 августа по 5 сентября. Сборная России завоевала 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых наград, заняв четвертое место в общем медальном зачете. Россияне показали отличные результаты в плавании, фехтовании, стрельбе из лука, легкой атлетике.

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путин паралимпийцы спорт
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