В Кремле заверили россиян, что Путин обязательно проголосует на выборах в Госдуму

Москва, 13 сентября. Президент России Владимир Путин обязательно проголосует на выборах в Государственную думу, заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пока неизвестно, где и как глава государства будет голосовать. Эту информацию Кремль сообщит дополнительно, сказал Песков в ходе брифинга.

«То, что он будет голосовать, это обязательно, но как и где, мы тоже сообщим», — сказал пресс-секретарь президента.

До выборов осталось еще несколько дней, они пройдут с 17 по 19 сентября. За это время россиянам сообщат о решении главы государства.

Обычно Владимир Путин ходит на избирательный участок, расположенный в здании президиума Российской академии наук. Оно находится на юго-западе Москвы.

Путин 13 сентября провел встречу со спортсменами, представлявшими Россию на Параолимпийских играх. Он пожелал им дальнейших побед.