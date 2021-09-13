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ХАМАС может заблокировать проведение выборов в секторе Газа

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 14:22
Весь мир
ХАМАС может заблокировать проведение выборов в секторе Газа
Global Look Press  /  Mahmoud Issa/Keystone Press Agency

Рамалла, 13 сентября. Палестинская национальная администрация (ПНА) в преддверии муниципальных выборов на Западном берегу реки Иордан предложила ХАМАС провести аналогичное голосование в секторе Газа, однако руководство движения пока не дало официального ответа.

Как полагают эксперты, задержка является целенаправленной, так как ранее ХАМАС уже неоднократно пытался саботировать подобные мероприятия.

В начале июня правительство Палестины во главе с премьер-министром Мухаммадом Штайе приняло решение о роспуске муниципальных органов власти и заявило о подготовке к их масштабному реформированию и проведению выборов до конца текущего года. Ожидается, что голосование пройдет в два этапа, в ходе которых сначала будут избраны власти 387 районов, а затем — руководства провинциальных центров и крупных городов.

Палестинское законодательство предусматривает проведение муниципальных выборов каждые четыре года по решению совета министров. Тем не менее последний раз голосование за кандидатов в местные органы власти в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан одновременно проводилось лишь в 2005 году. В 2007 году движение совершило переворот, уничтожив штаб-квартиру  Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) и захватив власть в Газе. С этого момента подобные выборы проходили лишь на Западном берегу.

Как ожидают официальные лица Палестины, ХАМАС откажется от участия в выборах. Тем не менее несколько других политических фракций выступает против двухэтапного голосования, а также настаивают на его проведении и на территории сектора Газа.

Такой точки зрения придерживается, например, генеральный секретарь «Палестинской национальной инициативы» Мустафа Баргути, который призвал «провести выборы во всех муниципалитетах и сельских советах в один день», поскольку разделение голосования не соответствует принципам равноправия, а также может затянуть процесс.

Четкая позиция

Несмотря на то что ХАМАС пока не дал четкого ответа по поводу организации всеобщего голосования, официальный представитель движения Мухаммад аль-Мадхун заявил, что движение «имеет четкую позицию».

«ХАМАС озабочен основными национальными проблемами и не принимает участие в этой игре, которая призвана отвлекать внимание людей», — заявил он.

Ранее движение регулярно бойкотировало проводимые на Западном берегу выборы независимо от их уровня. В частности, в 2009 году лидеры ХАМАС категорически отказались признавать приведенное к присяге правительство Саляма Фаяда, несмотря на то, что в марте он отказался от должности премьер-министра, чтобы «дать зеленый свет» формированию единого органа власти с участием всех политических фракций.

«Каким бы ни был состав этого правительства, оно останется незаконным, поэтому мы не намерены ни признавать его, ни сотрудничать с ним», — заявил тогда официальный представитель ХАМАС Фаузи Бархум.

Впоследствии движением были бойкотированы муниципальные выборы 2012 и 2015 годов. Его лидеры сочли подобные мероприятия результатом сговора Рамаллы с Тель-Авивом, который позволил бы последнему манипулировать Палестиной через правящую партию Махмуда Аббаса.

«Итоги этих выборов не принесут палестинскому народу ничего хорошего, только еще больше расколют общество на Западном берегу и в Газе», — сказал Бархум в 2012 году.

Вероятно, ХАМАС в итоге ответит отказом и на нынешний призыв руководства Палестинской национальной администрации, которое группировка регулярно обвиняет в сотрудничестве с Израилем. Однако даже согласие на проведение голосования вряд ли что-либо изменит, так как правительство Махмуда Аббаса не сможет воздействовать через органы местного самоуправления на ситуацию в секторе Газа, где движение пользуется значительно популярностью. 

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