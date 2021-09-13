Фестиваль Comic Con Russia и выставку «ИгроМир» перенесли на 2022 год

Москва, 13 сентября. Организаторы «ИгроМир-2021» и Comic Con Russia-2021 огорчили фанатов новостью о переносе фестивалей на следующий год.

В пресс-службе пояснили, что такое решение было принято из-за ограничений по коронавирусу. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки мероприятия переносят на 2022 год. Точные даты проведения фестивалей станут известны позже, купленные ранее билеты будут действительны.

Comic Con Russia является главным событием года для поклонников популярной культуры. Оно посвящено фантастике, комиксам, аниме, косплею. Фестиваль появился в Москве в 2014 году и проводится каждый год. «ИгроМир» — крупнейшая отечественная выставка игр, которые создаются для разных платформ. На мероприятие собираются сотни разработчиков и геймеров.