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Песков исключил обсуждение Крыма на возможных переговорах Путина и Зеленского
Политика
Песков исключил обсуждение Крыма на возможных переговорах Путина и Зеленского
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 13 сентября. Встреча президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского будет невозможна, если Киев планирует обсуждать вопрос принадлежности Крыма.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что обсуждение принадлежности Крымского полуострова с украинской стороной не представляется возможным. Так в Кремле отреагировали на высказывания киевских политиков о том, что Зеленский планирует обсудить Крым на встрече с Путиным.

Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос выполнения Украиной минских договоренностей может стать одной из тем возможных переговоров на уровне глав государств.

Крымский сенатор Сергей Цеков ранее указал на нежелание Зеленского встречаться с Путиным. По его словам, киевская сторона выдвинула неприемлемые условия для организации возможных переговоров.

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