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Песков: в Кремле не строят прогнозов явки на выборах в Госдуму

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 13:43
Политика
Песков: в Кремле не строят прогнозов явки на выборах в Госдуму
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Москва, 13 сентября. Москва не делает никаких прогнозов по явке на выборы в Госдуму. Реальные цифры станут известны уже через несколько дней, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об отсутствии прогнозов явки на выборы Песков заявил в ходе беседы с представителями прессы. Также официальный представитель Кремля отказался давать комментарии в ответ на вопрос о том, что избирательная кампания в 2021 году в России проходит не так активно, как раньше. Власти намерены работать с фактическими цифрами и действовать в соответствии с законом, а не строить догадки и отталкиваться от гипотез, подчеркнул Песков.

«Здесь нужно ориентироваться на мнение специалистов по избирательным кампаниям. У нас (в России. — Прим. ФАН.) нет минимальной явки, в первую очередь нужно исходить из духа закона», — отметил пресс-секретарь президента России.

Выборы в Государственную думу и региональные парламенты пройдут с 17 по 19 сентября. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, избирательная система России готова на «99 процентов с хвостиком».

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