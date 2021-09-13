Власти и оппозиция Гаити договорились о создании «правительства единства»

Порт-о-Пренс, 13 сентября. Основные политические силы Гаити достигли соглашения о создании переходного «правительства единства» до проведения президентских выборов и конституционного референдума. Об этом сообщил временный премьер-министр Ариэль Анри на официальной странице в Twitter.

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Cérémonie de signature de l’Accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimairehttps://t.co/BtqynWBe6Q#Haïti — Dr Ariel Henry (@DrArielHenry) September 12, 2021

В соглашении, подписанном правительством на основе консенсуса, заявляется об учреждении Совета министров во главе с премьер-министром Анри, который теперь будет управлять карибским государством. Документ не предусматривает назначение временного президента.

#Haiti | Haiti's main political forces reached an agreement to establish a transition government until the holding of presidential elections and a constitutional referendum next year.https://t.co/wk2BuycuPL — teleSUR English (@telesurenglish) September 13, 2021

Оппозиционные силы подчеркнули, что благодаря переговорам диаспора получила возможность участвовать в формировании нового Временного избирательного совета, освобождении политических заключенных и принятии мер по восстановлению безопасности и ликвидации криминальных банд.

«Демократический и народный сектор (SDP) принял политическиое и исторически значимое решение подписать соглашение для мирного управления в переходный период», — отметил представитель оппозиционеров Андре Мишель.

Он добавил, что это было «непростым решением», но группа осознавала, что пришло время «начать строить страну на основе постоянного диалога и консенсуса».

Prt Scr facebook.com / JosephLambertHT

Анри поприветствовал подписание документа, отметив, что соглашение затронуло почти все законные требования разных групп.

«Я уверен, что этот договор позволит проводить политику государства в гармонии и взаимопонимании в переходный период, который, я надеюсь, будет как можно более коротким», — подчеркнул премьер-министр.

Согласно договору, президентские выборы будут проведены до завершения 2022 года. Также будет создано Национальное учредительное собрание из 33 членов, назначаемых учреждениями и организациями гражданского общества. Этому органу будет выделено три месяца для разработки новой Конституции, за которую проголосуют на референдуме.

Новое правительство

Ариэль Анри и лидеры основных политических партий также сообщили, что проект Конституции будет представлен через год. Новые власти будут назначены в 2023 году после проведения президентских выборов.

«Это соглашение позволит вести дела государства в согласии в течение промежуточного периода, а также вернет страну к нормальному функционированию демократических институтов в безопасной среде», — сказал он.

J’ai le plaisir de présider, ce mercredi 8 septembre 2021, la cérémonie de remise du projet de la nouvelle Constitution, fruit de longues consultations engagées par le Comité consultatif indépendant auprès des représentants de différents secteurs de la vie nationale. #Haïti — Dr Ariel Henry (@DrArielHenry) September 8, 2021

Убийство Жовенеля Моиза

Политический кризис на Гаити существенно усугубился после покушения на жизнь президента Жовенеля Моиза 7 июля, когда группа вооруженных лиц вломилась в частную резиденцию главы государства и расстреляла его, также поранив первую леди. Власти Гаити задержали более 40 подозреваемых, в том числе 18 колумбийцев, несколько гаитян, а также одного из предполагаемых организаторов, врача Кристиана Эммануэля Санона. Еще трое преступников были убиты в ходе операций после произошедшего.