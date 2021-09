Власти и оппозиция Гаити договорились о создании «правительства единства»

Порт-о-Пренс, 13 сентября. Основные политические силы Гаити достигли соглашения о создании переходного «правительства единства» до проведения президентских выборов и конституционного референдума. Об этом сообщил временный премьер-министр Ариэль Анри на официальной странице в Twitter.

В соглашении, подписанном правительством на основе консенсуса, заявляется об учреждении Совета министров во главе с премьер-министром Анри, который теперь будет управлять карибским государством. Документ не предусматривает назначение временного президента.

