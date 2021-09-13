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Власти и оппозиция Гаити договорились о создании «правительства единства»
Весь мир
Власти и оппозиция Гаити договорились о создании «правительства единства»
twitter.com  /  @PrimatureHT

Порт-о-Пренс, 13 сентября. Основные политические силы Гаити достигли соглашения о создании переходного «правительства единства» до проведения президентских выборов и конституционного референдума. Об этом сообщил временный премьер-министр Ариэль Анри на официальной странице в Twitter.

В соглашении, подписанном правительством на основе консенсуса, заявляется об учреждении Совета министров во главе с премьер-министром Анри, который теперь будет управлять карибским государством. Документ не предусматривает назначение временного президента.

Оппозиционные силы подчеркнули, что благодаря переговорам диаспора получила возможность участвовать в формировании нового Временного избирательного совета, освобождении политических заключенных и принятии мер по восстановлению безопасности и ликвидации криминальных банд.

«Демократический и народный сектор (SDP) принял политическиое и исторически значимое решение подписать соглашение для мирного управления в переходный период», — отметил представитель оппозиционеров Андре Мишель.

Он добавил, что это было «непростым решением», но группа осознавала, что пришло время «начать строить страну на основе постоянного диалога и консенсуса».

Власти и оппозиция Гаити договорились о создании «правительства единства»
Prt Scr facebook.com  / JosephLambertHT

Анри поприветствовал подписание документа, отметив, что соглашение затронуло почти все законные требования разных групп.

«Я уверен, что этот договор позволит проводить политику государства в гармонии и взаимопонимании в переходный период, который, я надеюсь, будет как можно более коротким», — подчеркнул премьер-министр.

Согласно договору, президентские выборы будут проведены до завершения 2022 года. Также будет создано Национальное учредительное собрание из 33 членов, назначаемых учреждениями и организациями гражданского общества. Этому органу будет выделено три месяца для разработки новой Конституции, за которую проголосуют на референдуме.

Новое правительство

Ариэль Анри и лидеры основных политических партий также сообщили, что проект Конституции будет представлен через год. Новые власти будут назначены в 2023 году после проведения президентских выборов.

«Это соглашение позволит вести дела государства в согласии в течение промежуточного периода, а также вернет страну к нормальному функционированию демократических институтов в безопасной среде», — сказал он.

Убийство Жовенеля Моиза

Политический кризис на Гаити существенно усугубился после покушения на жизнь президента Жовенеля Моиза 7 июля, когда группа вооруженных лиц вломилась в частную резиденцию главы государства и расстреляла его, также поранив первую леди. Власти Гаити задержали более 40 подозреваемых, в том числе 18 колумбийцев, несколько гаитян, а также одного из предполагаемых организаторов, врача Кристиана Эммануэля Санона. Еще трое преступников были убиты в ходе операций после произошедшего.

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правительство конституция гаити
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