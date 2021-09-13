Марио Фернандес сообщил о завершении карьеры в сборной России по футболу

Москва, 13 сентября. Российский футбольный союз (РФС) опубликовал информацию, что защитник московского ЦСКА Марио Фернандес завершил карьеру в национальной сборной.

Фернандес решил сосредоточиться на клубной карьере, поэтому принял решение завершить карьеру в сборной России по футболу. По словам футболиста, ему сложно выступать «на два фронта».

«Хочется сосредоточиться на играх за клуб, который стал мне родным, и дать возможность молодежи развиваться в сборной», — приводятся слова Марио Фернандеса на сайте РФС.

Спортсмен признался, что с честью носил футболку сборной России по футболу. По его словам, матчи в составе национальной команды навсегда останутся в памяти.

Ранее стало известно, что Фернандес может пропустить матч с Мальтой из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер сборной РФ Валерий Карпин.