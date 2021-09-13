Синоптик Шувалов прогнозирует Центральной России «глубокую холодную яму» в ближайшие сутки

Москва, 13 сентября. Серьезное изменение погоды ожидается в Центральной России в ближайшие дни, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Температура воздуха упадет на два – четыре градуса ниже климатической нормы уже вечером 13 сентября. Столбик термометра будет держаться на отметке в 10 – 12 градусов выше нуля. Специалист назвал надвигающуюся погоду «глубокой холодной ямой».

«Центральный федеральный округ ожидает глубокая холодная яма. <...> Понижение температуры, прохождение холодного фронта состоится сегодня днем, ближе к вечеру», — предупредил синоптик в комментарии RT.

Понедельник станет последним теплым днем для жителей Москвы, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Воздух в столице прогреется до 24 градусов, затем горожан ожидает кардинальное похолодание.