Аналитики Sohu назвали учения ВС РФ в Арктике ответом на антикитайский выпад США

Пекин, 13 сентября. США столкнулись с весьма неожиданной реакцией России, «играя мускулами» перед Китаем, заявили китайские журналисты.

Американское военное руководство направило в акваторию Тихого океана авианосец USS Carl Vinson. По мнению аналитиков китайского портала Sohu, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия», командование ВМС США неспроста выбрало подобный маршрут, намереваясь устроить провокацию в сторону Китая. Журналисты подчеркнули, что Вашингтон использует правила свободного судоходства для подобных миссии, демонстрируя всему миру статус гегемона. Тем не менее такое провокационное поведение американцев не нравится многим государствам, подчеркнули аналитики.

Корабли Военно-морских сил Соединенных Штатов уже не раз появлялись в Южно-Китайском море вблизи границ КНР, отметили авторы публикации. На этот раз Вашингтон решил направить в Тихий океан авианосец с истребителями F-35C на борту. По словам экспертов, США предприняли такой шаг для оказания давления на Пекин, однако столкнулись с реакцией России, которая весьма неожиданно ответила на этот антикитайский выпад американской стороны.

Российское военное руководство организовало учения в Арктическом регионе, где пытаются расширить свое влияние США, уточнили журналисты. Они обратили внимание, что Соединенные Штаты считаются одной из мощнейших держав мира, однако они до сих пор опасаются Россию из-за наличия у Москвы ядерного арсенала и ее решимости в вопросе противодействия внешней агрессии. Аналитики напомнили, что россияне имеют репутацию боевой нации, которая не будет ни с кем шутить. Авторы статьи отметили, что начало российских учений совпало с походом американского авианосца в Тихий океан. Эксперты добавили, что между Москвой и Пекином сложились отличные отношения, ввиду чего РФ явно показала США, что не будет терпеть антикитайские провокации и не позволит союзнику противостоять им в одиночку.

«Россия утверждает, что проведение военных учений в Арктике укрепляет боевые возможности ее собственных войск. Но ее маневры начались именно в тот момент, когда американский авианосец вошел в Тихий океан, когда Америка демонстрировала свои мускулы Китаю», — рассказали авторы Sohu, как неожиданная реакция России на антикитайский маневр Вашингтона напугала США.

Ранее жители Великобритании заявили, что Вашингтон и Лондон не обладают достаточной смелостью, чтобы развязать с Россией вооруженный конфликт. Они подчеркнули, что Европа также не сможет справиться с РФ даже при помощи общеевропейской армии, так как в ЕС нет должного единства.

Кроме того, представители Министерства обороны России рассказали о первом воздушном десантировании в Псковской области, проведенном в рамках совместных учений ВС РФ и Белоруссии «Запад-2021», сообщил телеканал «360». Известно, что десантная тренировочная операция была проведена в ночное время суток.