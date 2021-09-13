«Откровенно». Шугалей: о добре и зле, смысле жизни и любимом футбольном клубе

Героем нового выпуска проекта ФАН «Откровенно» стал президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Восемнадцать месяцев он провел в одном из самых страшных мест Ливии – тюрьме «Митига». Социолог рассказал, о чем думал во время задержания, как ему удалось выжить во время заточения, и как коротал свое время в камере.

О добре и зле, об отношениях с друзьями, о футболе и тюремных пытках, а также об искренней благодарности тем, кто поддерживал и помогал выбраться из ливийского плена, а также о многом другом Максим Шугалей расскажет в новом выпуске программы «Откровенно».