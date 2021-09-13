В 1348 году из Гаскони вышел корабль, который вскоре благополучно достиг Дорсета. С корабля на берег сошел матрос. Он еле стоял на ногах, словно был мертвецки пьян. Когда матрос упал, завсегдатаи порта попытались оттащить его с дороги. Они увидели, что лицо мужчины обезображено страшным недугом, а сам он едва жив.

Так в Британию пришла чума, которая выкосила от 30% до 60% населения Европы. Эпидемия чумы была не единственной в истории человечества. И, к сожалению, даже сегодня, когда кажется, что подобные истории ― удел художественной литературы, эпидемии продолжают испытывать человечество.

В этой статье подробно поговорим о тех, кто не только борется с распространением болезни, но и анализирует причины ее возникновения, собирает и обрабатывает всю информацию касательно источников заболевания и способов лечения. Речь пойдет о профессии эпидемиолога.

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Что такое эпидемиология

Эпидемиология считается отраслью профилактического здравоохранения. Древнегреческая трактовка слова «эпидемия» (epi - на, demos – народ) помогает вывести определение этого явления как быстро нарастающего заболевания, ранее не встречавшегося на определенной территории. Эпидемию отличает высокая скорость заболеваемости и массовое поражение. Если речь идет о глобальном, межконтинентальном распространении болезни, ученые говорят уже о пандемии.

И хотя полное название профессии ― «врач-эпидемиолог», этим специалистам едва ли приходится вести прием или назначать лечение. В их задачи входит проведение эпидемиологического анализа, организация противоэпидемических мероприятий, обследования очагов инфекционных заболеваний. Специалисты изучают закономерности, по которым возникают и распространяются инфекционные болезни, и, кроме того, разрабатывают методы профилактики и борьбы с ними.

Профессию эпидемиолога следует отличать от смежных специальностей: инфекциониста, вирусолога, иммунолога, гигиениста. Так, задача инфекциониста — диагностика и лечение инфекций, а вирусолог занимается именно вирусами: изучает их, участвует в создании вакцин, разрабатывает профилактические меры по предотвращению распространения вирусной инфекции. Лечение хронических иммунодефицитов, вызванных в том числе и вирусами, ― задача иммунолога. Врач-гигиенист организует надзор за санитарно-эпидемиологическим благополучием населения, а также ведет профилактическую работу по предотвращению распространения инфекций. Он анализирует состояние здоровья населения, выявляет причины роста заболеваемости, смертности и других показателей.

Различают несколько направлений в эпидемиологии:

Инфекционная: изучение распространения вирусов и бактерий, организация противоэпидемического барьера, разработка вакцин. Неинфекционная: ликвидация эпидемии неинфекционного характера (сахарный диабет, болезни сердца и так далее). Военная: наблюдение за эпидемиологической обстановкой в действующей армии. Ландшафтная: наблюдение за распространением эпидемий по регионам с учетом особенностей местности и условий возникновения. Например, вспышки энцефалита и боррелиоза в результате миграции клещей. Экологическая: изучение болезней, возникающих из-за неблагополучных экологических условий. Например, высокий уровень заболеваемости астмой в регионе, где работает нефтеперерабатывающий завод. Фармакоэпидемиология: изучение влияния на человека лекарственных препаратов.

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Чем занимаются эпидемиологи

Врачи-эпидемиологи работают не сами по себе. Все, что связано с их деятельностью, тесно соприкасается и с другими областями медицины: микробиологией, бактериологией, вирусологией, иммунологией, паразитологией и другими науками.

Врач-эпидемиолог собирает и анализирует всю информацию о болезни:

случаи заболевания и госпитализации;

результаты лабораторных исследований;

данные о вакцинации;

противоэпидемические мероприятия и их результаты;

санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Все это суммируется с данными о численности и структуре населения, наличии и текущем состоянии систем канализации и водоснабжения, некоторых природных факторах. Анализируя эффективность противоэпидемиологических мероприятий, врачи пытаются достичь полной ликвидации инфекции. Так, одним из выдающихся достижений эпидемиологов всего мира, работающих под эгидой ВОЗ, является исчезновение натуральной оспы.

На сегодняшний день эпидемиологи всего мира сосредоточены на борьбе сразу с несколькими серьезными заболеваниями:

новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2;

ВИЧ-инфекция;

заражение палочкой Коха;

вирусные гепатиты;

полиомиелит;

ящур;

малярия;

бешенство;

энцефалит.

Федеральное агентство новостей /

Где учиться на эпидемиолога

Схема обучения для врача-эпидемиолога такая же, как для любого другого медика-специалиста:

После 11 класса поступление в медицинский вуз на терапевтическое или педиатрическое отделение. По окончании обучения в вузе (в течение семи лет) получение соответствующего диплома: «врач-терапевт» или «врач-педиатр». Поступление в ординатуру по специальности «эпидемиология» и обучение в течение двух лет.

Поступать в высшее учебное заведение можно и после окончания медицинского училища, имея на руках диплом медсестры (медбрата). Это удлиняет учебу еще на два года, но при таком варианте у будущего врача к моменту поступления в институт есть профессия, и он может работать. Кроме того, нельзя не отметить, что студенты, которые уже имеют опыт работы в практической медицине, чувствуют себя гораздо увереннее при поступлении. Логическое мышление, внимательность, аналитические способности ― важные качества специалиста.

После окончания ординатуры можно искать работу. Эпидемиологи работают в различных профильных организациях. Прежде всего, в НИИ и больницах, а также в лабораториях и СЭС. Должность эпидемиолога есть и в крупных сельскохозяйственных и промышленных объединениях.

Что входит в обязанности и какая зарплата у эпидемиолога

В зависимости от места работы в обязанности эпидемиолога входит следующее:

Командировка в очаг эпидемии, где необходимо обследовать всех контактных лиц, провести регистрацию и учет информации. Проведение лабораторных исследований, чтобы выявить возбудителя заболевания, принять соответствующие меры лечения и профилактики. Осуществление контроля санитарно-эпидемического режима в медицинских учреждениях ― этим занимается госпитальный эпидемиолог. Его задача ― предотвращение распространения внутрибольничных инфекций и ликвидация очагов инфекции. Работа над календарем профилактических прививок и контроль за его исполнением. Обеспечение всех заинтересованных лиц вакцинами. Разработка плана профилактических мер с целью предотвратить эпидемию.

В среднем в столичном регионе зарплата врача-эпидемиолога равна 50 000–60 000 рублей. Наибольшее число вакансий открыто в Московской области. В регионах уровень заработных плат существенно ниже.

Профессия эпидемиолога связана с риском для здоровья и жизни, ведь речь идет о работе с возбудителями инфекций. Эпидемиолог должен быть предельно аккуратен при проведении экспериментов и исследований.

Что касается востребованности и поиска работы, угроза распространения опасных заболеваний по-прежнему существует. Последняя пандемия показала это достаточно наглядно. Значит, профессия эпидемиолога востребована как никогда.