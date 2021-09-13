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Врач МакSим показал, как выглядят легкие певицы после продолжительной комы

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 13:25
Шоу-бизнес
Врач МакSим показал, как выглядят легкие певицы после продолжительной комы
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 13 сентября. Лечащий врач певицы Марины Максимовой (МакSим) доволен тем, какими темпами она восстанавливается после тяжелой болезни. Медик показал последний снимок легких звездной пациентки.

Исполнительница впервые дала интервью после длительной болезни. МакSим почти два месяца провела в искусственной коме под аппаратами ИВЛ и ЭКМО. Медики диагностировали звезде обширное поражение легких и боялись даже делать предположения о ее шансах на выздоровление.

В рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» лечащий врач МакSим — анестезиолог-реаниматолог Денис Павлов рассказал, что певица делает феерические успехи в реабилитации. Он показал КТ легких артистки, который был сделан уже после ее выхода из комы. По словам медика, на снимке еще можно увидеть темные пятна — остатки коронавируса, но по сравнению с первыми КТ это большой прогресс.

«С учетом, что все это было покрыто серым, это очень хороший результат, это просто феерически хороший результат», — подчеркнул Денис Павлов.

Исполнительница в ходе беседы с ведущей шоу Ксенией Собчак показала шрамы, которые остались у нее от ИВЛ и ЭКМО. Аппараты все это время помогали МакSим дышать. Большие темные рубцы теперь располагаются на шее артистки, где у нее стояла специальная трубка для подачи кислорода. По словам звезды, трубка проходила через все тело: она начиналась от бедра и выходила через шею.

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здоровье певица макsим коронавирус
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