Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 14:11
14:10
Происшествия
Хозяин сгоревшей квартиры в Прикамье успел спасти девять человек
14:07
Происшествия
Заслуженный пилот РФ Сытник заявил о неспособности командира L-410 принимать адекватные решения
14:03
Происшествия
Генконсульство: россияне не пострадали при ДТП с автобусом в Турции
14:03
Политика
МИД Франции призвал талибов соблюдать права афганцев на свободу передвижения
14:03
Политика
Лавров: власти Чехии не предоставили информацию об аресте россиянина Франчетти
14:01
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО гендиректора осетинского завода Габараеву по делу о растрате
14:00
Весь мир
Ливийцы настаивают на срочном выводе иностранных войск и наемников из страны
13:54
Армия
Песков: развитие ВТС всегда присутствует в повестке России и Белоруссии
13:53
Армия
Песков: президент России не обязан носить военную форму
13:52
Происшествия
Суд отклонил жалобу на арест бывшего главы правительства Северной Осетии Такоева
Все новости

Более 50 египтян освобождены из центра содержания мигрантов в Ливии
Весь мир
Более 50 египтян освобождены из центра содержания мигрантов в Ливии
facebook.com  /  الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية

Каир, 13 сентября. Представители Министерства иностранных дел Египта подтвердили возвращение 53 граждан республики из Ливии. Они долгое время находились в центрах содержания мигрантов.

В пресс-службе ведомства уточнили, что мероприятие удалось осуществить в результате координации действий профильных миссий. Накануне беженцев вывезли из Триполи на частном самолете.

Глава египетского посольства в Ливии Тамер Мустафа выразил признательность властям североафриканского государства за предоставление всех необходимых условий и мер для возвращения молодых людей на родину.

Несмотря на активные усилия египетского правительства по предотвращению проникновения в североафриканское государство, оно по-прежнему часто используется мигрантами в качестве транзитного пункта на пути в Европу.

Беженцы обращаются к контрабандистам в надежде попасть в страны Евросоюза, однако их зачастую перехватывает береговая охрана Ливии и помещает в специализированные центры. Там задержанные находятся в антисанитарных условиях и нередко подвергаются избиениям и пыткам.

Аналитики ООН опубликовали подробный доклад о центрах содержания мигрантов на западе североафриканского государства. За стенами этих учреждений граждане сталкиваются с жестоким обращением, насилием, принудительным трудом, лишением пищи и воды. Правозащитные организации неоднократно требовали от переходного Правительства национального единства закрыть их.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Более 50 египтян освобождены из центра содержания мигрантов в Ливии
мигранты ливия египет
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru