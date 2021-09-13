Более 50 египтян освобождены из центра содержания мигрантов в Ливии

Каир, 13 сентября. Представители Министерства иностранных дел Египта подтвердили возвращение 53 граждан республики из Ливии. Они долгое время находились в центрах содержания мигрантов.

В пресс-службе ведомства уточнили, что мероприятие удалось осуществить в результате координации действий профильных миссий. Накануне беженцев вывезли из Триполи на частном самолете.

Глава египетского посольства в Ливии Тамер Мустафа выразил признательность властям североафриканского государства за предоставление всех необходимых условий и мер для возвращения молодых людей на родину.

Несмотря на активные усилия египетского правительства по предотвращению проникновения в североафриканское государство, оно по-прежнему часто используется мигрантами в качестве транзитного пункта на пути в Европу.

Беженцы обращаются к контрабандистам в надежде попасть в страны Евросоюза, однако их зачастую перехватывает береговая охрана Ливии и помещает в специализированные центры. Там задержанные находятся в антисанитарных условиях и нередко подвергаются избиениям и пыткам.

Аналитики ООН опубликовали подробный доклад о центрах содержания мигрантов на западе североафриканского государства. За стенами этих учреждений граждане сталкиваются с жестоким обращением, насилием, принудительным трудом, лишением пищи и воды. Правозащитные организации неоднократно требовали от переходного Правительства национального единства закрыть их.