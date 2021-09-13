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«Талибан» обнаружил золотые слитки в доме афганского вице-президента
Политика
«Талибан» обнаружил золотые слитки в доме афганского вице-президента
pixabay.com  /  PublicDomainPictures

Кабул, 13 сентября. Члены движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) нашли 6,5 миллиона долларов и слитки золота в доме у вице-президента Афганистана Амруллы Салеха.

Афганский активист Мухаммад Джалал рассказал, что это только начало. Оперативные мероприятия и обыски проходили в домах политиков в рамках специальной операции талибов. Все найденные средства и драгоценности были переданы правоохранителям.

Как стало известно ранее, талибы опровергли слухи о ранении и гибели руководителя политического офиса движения Абдулы Гани Барадара. По словам одного из представителей организации, появившаяся информация не соответствует действительности.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан золото талибан талибы
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