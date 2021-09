«Талибан» обнаружил золотые слитки в доме афганского вице-президента

Кабул, 13 сентября. Члены движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) нашли 6,5 миллиона долларов и слитки золота в доме у вице-президента Афганистана Амруллы Салеха.

Афганский активист Мухаммад Джалал рассказал, что это только начало. Оперативные мероприятия и обыски проходили в домах политиков в рамках специальной операции талибов. Все найденные средства и драгоценности были переданы правоохранителям.

This is the video of money stolen by Amrullah Saleh. Around 6.5 million US dollars and goldbricks were found at his house. This is only the tip of the iceberg. pic.twitter.com/8hQR5nsdWB