Варшава скорректировала прием сырья по нефтепроводу «Дружба»

Варшава, 13 сентября. Польская сторона решила временно прекратить закачку нефти по северному направлению нефтепровода «Дружба».

Заполненность хранилища нефтеперерабатывающего завода Шведт привела к тому, что Польша приняла решение о заморозке приема нефти в период с 11 по 14 сентября на одном из участков. Об этом пишет ТАСС.

Ограничение действует в отношении закачки топлива по северной ветке трубопровода «Дружба» на территории Адамовой Заставы. Прием прекратила компания-оператор польского участка нефтепровода Pern.

Информацией об изменениях в работе магистрали поделился с изданием официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин. Инфраструктура «Дружбы» позволяет поставлять черное золото на НПЗ Белоруссии и осуществлять транзит топлива в европейский регион. Нефтепровод начинается в Самарской области.

Компания «Белнефтехим» ранее останавливала прокачку топлива через «Дружбу» в направлении Венгрии и Словакии, о чем также сообщал собеседник агентства.