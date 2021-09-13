Среди различных средств идентификации личности особое место занимает дактилоскопия — процедура, представляющая собой снятие отпечатков пальцев человека. Деятельность по дактилоскопической регистрации в нашей стране регулируется федеральным законом №128-ФЗ от 1998 г. о дактилоскопической регистрации и осуществляется органами исполнительной власти, а также госучреждениями, которые занимаются приемом, учетом, классификацией, архивацией и другими действиями, связанными с установлением и подтверждением личности граждан. Процедура дактилоскопии во многом напоминает сдачу биометрических данных для получения въездной визы в иностранное государство. В чем же заключаются главные выгоды дактилоскопической регистрации для граждан и государства? Когда появилась эта процедура и как пройти ее в 2021 году на добровольной основе? Об этом и многом другом рассказывает постоянный эксперт ФАН — юрист Евгения Галкина.

Фото из личного архива Евгении Галкиной /

История появления дактилоскопии в России и в мире

Папиллярные узоры пальцев рук уникальны для каждого индивида. Именно на этом и была основана дактилоскопическая экспертиза. Впервые в мире отпечатки пальцев стали применять в криминалистике в 1858 году, когда один из основоположников процедуры — английский колониальный чиновник Уильям Гершель — впервые предложил использовать идентификацию по пальцевым узорам в одной из местных тюрем. Независимо от Гершеля подобная мысль пришла в те годы и некоторым другим людям, среди которых, к примеру, шотландский врач и ученый Генри Фолдс, работающий в госпитале Токио. Именно он создал стройную систему классификации персональных пальцевых рисунков и первым в мире провел установление личности по отпечатку, оставленному на бутылке из стекла.

Дактилоскопия распространилась достаточно быстро: в 1896 году она достигла Аргентины, год спустя — британской Индии, а затем началось ее триумфальное шествие по странам Европы и Южной Америки. В Россию дактилоскопическая регистрация пришла в 1906 году. В те времена система преимущественно решала задачи идентификации личности осужденных. Лиц, привлеченных к уголовной ответственности, в обязательном порядке дактилоскопировали, после чего их дактилокарты заносили в картотеки официальных хранилищ региональных УВД.

Впрочем, уже в те времена люди пришли к пониманию, что процедура может использоваться и в других целях. Особенно остро этот вопрос становился в связи с трудностями установления личности жертв техногенных и природных катастроф, транспортных происшествий, военных конфликтов и т. д. Однако «массовое» применение процедуры сдерживалось тем, что работа с картотекой в те времена была очень трудоемкой. Сегодня с внедрением автоматизированных систем эта проблема решена и государственная дактилоскопическая регистрация, основанная на учете отпечатков пальцев рук как одной из индивидуальных биометрических характеристик, является наиболее дешевым, простым и надежным способом идентификации личности.

Федеральное агентство новостей /

Для чего проводят государственную дактилоскопическую регистрацию?

Итак, процедура дактилоскопии эффективно решает задачи, стоящие перед общегосударственной системой регистрации населения. В нашей стране она проводится для таких целей, как идентификации личности человека.

«Кроме того, дактилоскопия существенно упрощает разыскные мероприятия в отношении пропавших без вести, помогает установить личность иностранцев и лиц без гражданства, которые по состоянию здоровья и другим причинам не могут предоставить сведения о своей личности, предупредить или раскрыть преступления, выявить административные правонарушения», — добавляет Евгения Галкина.

Для кого дактилоскопическая регистрация является обязательной?

Государственная дактилоскопическая регистрация может быть как добровольной, в соответствии с личной инициативой гражданина, так и обязательной — согласно уже упомянутому №128-ФЗ. Список граждан, в отношении которых действует обязательная дактилоскопическая регистрация, довольно внушительный. В первую очередь ей в обязательном порядке подлежат действующие военнослужащие и граждане России, которых призывают на военную службу, граждане, служащие во внешней разведке, государственной охране, аварийно-спасательных формированиях, следственном комитете, пожарной охране и авиации. Кроме того, дактилоскопическая регистрация в обязательном порядке распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе подлежащих депортации, граждан, осужденных и подозреваемых в совершении преступлений, претендующих на трудовую деятельность в качестве частных охранников и детективов, работников ведомственных структур, обязанности которых связаны с использованием оружия, и другие категории граждан. Обязательной дактилоскопии в нашей стране также подлежат неопознанные трупы.

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Для кого процедура является добровольной?

Не только пожарные, военные, полицейские и все те, чья трудовая деятельность сопряжена с угрозой для жизни, сдают свои отпечатки пальцев для их последующего размещения в единой государственной картотеке. Дактилоскопию может пройти любой другой гражданин по своей личной инициативе, причем совершенно бесплатно.

«Заявление о предоставлении такой услуги можно подать как письменно, так и в электронном виде, обратившись на портал “Госуслуги”, — уточняет Евгения Галкина. — Информация будет занесена в единый информационный центр, в котором отпечатки будут храниться более 50 лет».

Кому рекомендована дактилоскопия?

Эксперты из правоохранительных органов советуют пройти государственную дактилоскопическую регистрацию тем индивидам, трудовая деятельность которых сопряжена с риском для жизни, гражданам, не имеющим постоянного места жительства, а также всем, кто по состоянию здоровья либо по возрасту не в состоянии сообщить информацию о себе.

Процедура доступна для россиян, иностранцев и лиц без гражданства в возрасте от шести лет. Если желающий выполнить дактилоскопию ограничен в дееспособности, регистрация проводится на основании их личного заявления или заявления попечителей, сформированного в письменном виде. Процедура также проводится в присутствии попечителя. Аналогичные правила действуют в отношении недееспособных и несовершеннолетних граждан.

Где и как можно пройти процедуру?

Согласно ФЗ №3, действующему с 2011 года, государственную дактилоскопическую регистрацию проводят в полиции.

«Для прохождения процедуры на добровольной основе следует обратиться в отдел МВД по месту жительства либо пребывания и написать заявление. На момент обращения необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении, если человек не достиг возраста 14 лет, — разъясняет Евгения Галкина. — Если же заявление подает усыновитель, опекун, попечитель или иностранный гражданин, то потребуются документы, подтверждающие данный статус».

Процедура регистрации по отпечаткам пальцев проводится прямо в день обращения. Единственное условие — на пальцах дактилоскопируемого не должно быть открытых ран, порезов и других повреждений кожных покровов. В этом случае процедуру следует отложить до полного заживления повреждений. И, конечно, руки должны быть сухими и чистыми. Убедившись в этом, сотрудник, проводящий процедуру, снимает отпечатки с помощью обычной типографской краски и размещает их на бланке дактилоскопической карты в строго отведенном для этого месте. В Москве дактилоскопирование проводится с помощью сканирования отпечатков специальными аппаратными комплексами.

По окончании дактилоскопии носителю биометрических данных выдают справку о том, что он прошел процедуру, а его дактилоскопическую карту направляют на хранение в ГУ МВД по Москве.