Покойный сценограф Пугачевой оставил после себя многомиллионные долги

Москва, 13 сентября. Художник-постановщик Борис Краснов, работавший с певицей Аллой Пугачевой, после смерти оставил своей семье лишь маленькую квартиру в Москве, старую машину и долги.

Адвокат Маргарита Гаврилова сообщила, что Краснов владел старым автомобилем марки Mercedes и малогабаритной квартирой на улице Илюшина. Причем столичная недвижимость находится в залоге.

«Он взял в 2017 году денежный кредит в размере двухсот тысяч долларов (более 14,5 млн рублей). На самом деле, для него это были небольшие деньги. Ему дал такую сумму очень богатый человек», — поделилась правозащитница в эфире программы «Звезды сошлись».

Теперь олигарх, который дал денег Краснову, хочет вернуть долг. Он инициировал процедуру банкротства, имущество художника-постановщика начнут распродавать. Но если жена и дети сценографа вступят в наследство, то именно им придется отдавать эту сумму, пишет Teleprogramma.pro.

Борис Краснов умер 7 сентября в московском хосписе, куда он попал после перенесенных инсультов. По словам адвоката Александра Добровинского, сценографу помогали родные и друзья.

У него долгие годы были дружеские отношения с Аллой Пугачевой. На прощании с покойным Красновым в Москве певице стало плохо.