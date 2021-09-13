Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 14:11
14:10
Происшествия
Хозяин сгоревшей квартиры в Прикамье успел спасти девять человек
14:07
Происшествия
Заслуженный пилот РФ Сытник заявил о неспособности командира L-410 принимать адекватные решения
14:03
Происшествия
Генконсульство: россияне не пострадали при ДТП с автобусом в Турции
14:03
Политика
МИД Франции призвал талибов соблюдать права афганцев на свободу передвижения
14:03
Политика
Лавров: власти Чехии не предоставили информацию об аресте россиянина Франчетти
14:01
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО гендиректора осетинского завода Габараеву по делу о растрате
14:00
Весь мир
Ливийцы настаивают на срочном выводе иностранных войск и наемников из страны
13:54
Армия
Песков: развитие ВТС всегда присутствует в повестке России и Белоруссии
13:53
Армия
Песков: президент России не обязан носить военную форму
13:52
Происшествия
Суд отклонил жалобу на арест бывшего главы правительства Северной Осетии Такоева
Все новости

Жириновский прибыл на предвыборный слет ЛДПР на карете
Политика
Жириновский прибыл на предвыборный слет ЛДПР на карете
Пресс-служба ЛДПР

Москва, 13 сентября. Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский появился на партийном съезде на необычном транспорте. Политик приехал на тройке с кучером, сообщили журналисты.

Согласно полученной информации, в какой-то момент карета Жириновского резко остановилась. Лидер ЛДПР объяснил, что лошади испугались большого количества делегатов.

Партийный съезд, на котором обсуждаются предстоящие парламентские выборы, проходит на базе «ВТБ-Арены».

Выборы на территории России будут проходить с 17 по 19 сентября. За голоса избирателей будут бороться 14 партий, включая ЛДПР, «Зеленых», КПРФ, «Единую Россию». «Новых людей», «Яблоко», «Справедливую Россию — За правду», Партию роста, Российскую партию свободы и справедливости, «Коммунистов России», «Гражданскую платформу», «Зеленую альтернативу», «Родину» и Партию пенсионеров.

Как стало известно ранее, Жириновский отзовет закон о продаже пива на российских стадионах. Законопроект ЛДПР о реализации алкоголя на стадионах не будет принят.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Жириновский прибыл на предвыборный слет ЛДПР на карете
Жириновский лдпр карета
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru