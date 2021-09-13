Жириновский прибыл на предвыборный слет ЛДПР на карете

Москва, 13 сентября. Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский появился на партийном съезде на необычном транспорте. Политик приехал на тройке с кучером, сообщили журналисты.

Согласно полученной информации, в какой-то момент карета Жириновского резко остановилась. Лидер ЛДПР объяснил, что лошади испугались большого количества делегатов.

Партийный съезд, на котором обсуждаются предстоящие парламентские выборы, проходит на базе «ВТБ-Арены».

Выборы на территории России будут проходить с 17 по 19 сентября. За голоса избирателей будут бороться 14 партий, включая ЛДПР, «Зеленых», КПРФ, «Единую Россию». «Новых людей», «Яблоко», «Справедливую Россию — За правду», Партию роста, Российскую партию свободы и справедливости, «Коммунистов России», «Гражданскую платформу», «Зеленую альтернативу», «Родину» и Партию пенсионеров.

Как стало известно ранее, Жириновский отзовет закон о продаже пива на российских стадионах. Законопроект ЛДПР о реализации алкоголя на стадионах не будет принят.