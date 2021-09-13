Соседи помогли 96-летнему пенсионеру покинуть горящую квартиру в Ульяновске

Ульяновск, 13 сентября. Пенсионер едва не погиб при пожаре в собственной квартире. Выбраться из задымленного помещения помогли соседи. Полиция расследует происшествие.

ЧП произошло в Засвияжском районе. Пламя охватило квартиру, расположенную в пятиэтажном доме № 17 по улице Октябрьской. Хозяином горящего помещения оказался 96-летний пенсионер. Соседи пришли на помощь пожилому мужчине и вывели его из задымленной квартиры до приезда спасателей.

В результате ЧП сгорела комната площадью 12 квадратных метров. В борьбе с огнем участвовали 19 спасателей. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Тем временем пожарные спасли пятилетнюю девочку из горящего дома в Вологодской области. Из жилого помещения спасатели также вытащили родителей ребенка. У них были диагностированы ожоги 1 и 2 степени.