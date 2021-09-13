В ЛДПР потребовали не повышать пенсионный возраст

Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что в России 80% мужчин умирают в трудоспособном возрасте. Ранее об этом заявлял лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Именно тогда ЛДПР жестко потребовала от властей не повышать пенсионный возраст, мотивируя это тем, что большая часть населения просто не доживет до нового возраста выхода на пенсию. Так, утверждается, что в России средняя продолжительность жизни существенно ниже, чем в Европе, поэтому, повысив пенсионный возраст, власти лишили миллионы граждан права на спокойную старость.

В этой связи ЛДПР потребовала вернуть прежний пенсионный возраст и индексацию пенсий работающим пенсионерам. По мнению партии, необходимо установить надлежащий контроль за работой всех пенсионных фондов и сделать так, чтобы размер пенсий был не меньше двух прожиточных минимумов. Кроме того, партия требует списания пенсионерам долгов по квартплате и ЖКХ, предоставив особую защиту одиноким пенсионерам, контролируя любые виды сделок с их недвижимостью. По утверждению ЛДПР, пенсия в России является благотворительностью государства по отношению к пожилым людям, а партия против такого подхода. В России пенсия должна стать наградой за честный труд и компенсацией за утраченное здоровье, за грабительскую приватизацию, за низкую зарплату, за обнуленные банковские вклады. Люди старшего возраста должны чувствовать себя полноценными гражданами страны и получать достойное денежное вознаграждение.

В ЛДПР утверждают, что россиян постоянно обманывают, придумывая «наисложнейшие формулы начисления пенсий»: накопительную часть заморозили, людям невозможно узнать даже приблизительный размер своей будущей пенсии.

В свою очередь партия предложила простую формулу: 1000 рублей — за каждый год трудового стажа. Например, отработал гражданин 20 лет — у него пенсия в 20 тыс. рублей. А дальше можно добавлять коэффициент за вредную работу, за участие в боевых действиях и проч. И всем все будет понятно.

ЛДПР выступает за то, чтобы снизить возраст получения надбавки к базовой части пенсии с 80 до 70 лет. В настоящее время до 80 лет доживают очень немного российских пенсионеров. А здоровье тех, кому за 70, особенно кто работал в селе и стоял у станка, кто трудился, невзирая на полугодовую задержку выплаты зарплаты в лихие 90-е, уже сильно подорвано.

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