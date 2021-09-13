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Врач-реаниматолог не узнал МакSим при поступлении певицы в больницу

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 13:01
Шоу-бизнес
Врач-реаниматолог не узнал МакSим при поступлении певицы в больницу
Prt Scr youtube.com  /  Осторожно: Собчак

Москва, 13 сентября. Марина Максимова (МакSим) была в таком тяжелом состоянии при поступлении в московскую больницу №52, что врач-реаниматолог Денис Павлов не узнал в ней звезду сцены.

Врач дал небольшой комментарий для YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Павлов признался, что только через 20 часов узнал, с каким пациентом ему пришлось работать.

«Это не МакSим. Это симпатичное тело, которое темно-серое… чуть-чуть в ней, конечно, был такой живой оттенок, но это был очень тяжелый пациент, с очень тяжелой дыхательной недостаточностью. Началась огромная тяжелая борьба с проблемами, с которыми она к нам приехала», — поделился специалист.

По словам Павлова, у Максимовой была гипоксия, на фоне которой могли появиться осложнения. Тогда был риск, что даже высокотехнологичные аппараты ИВЛ и ЭКМО не сработают. В итоге медики приняли решение ввести артистку в искусственную кому, в которой она находилась почти два месяца.

Благодаря профессионализму и самоотдаче врачей Максимова все-таки выкарабкалась. Теперь похудевшая до 43 кг артистка усиленно питается и проходит курс реабилитации. Вернуться к привычной жизни ей помогают друзья и близкие, они шлют МакSим цветы и сладости.

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Все новости / Шоу-бизнес / Врач-реаниматолог не узнал МакSим при поступлении певицы в больницу
собчак максим певица
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